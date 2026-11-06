Programación Viernes 6 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Miles Davis Quintet
If I were a bell
Martín Robbio
Pampero
Puelche
Benny Benack III
Irrepressible
Gravy waltz
00.30
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en Fa mayor
Nina Gade, piano
Marc-Antoine Charpentier
Letanías de la Virgen, H.83
Les Arts Florissants / William Christie
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29
Boris Berman, piano
Alessandro Scarlatti
Cantata de Navidad
Mária Zádori, soprano
Capella Savaria / Pál Németh
Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe
Franz Liszt
Valle de Obermann
Alfred Brendel, piano
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74
Cuarteto Melos
Louis Nicolas Clérambault
Orfeo, cantata Nº3 del Libro I de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen, piano
Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 1ª parte. 3. Concierto para flauta, violín, chelo y orquesta en La mayor
Jed Wentz, flauta;
Reinhard Goebel, violín;
Phoebe Carrai, chelo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Héctor Berlioz
Obertura Rob Roy
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Dominique Cornil, piano
07.00
Y la mañana va
Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor
Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano
Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo
08.00
Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
09.00
Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano
10.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Mátyás Seiber (compositor inglés, 1905-1960)
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Te Deum por la victoria en la batalla de Dettingen
Solistas Vocales de Frankfurt
Ensamble Barroco de Drottningholm / Gerhard Jenemann
George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
12.00
Al Mediodía
Germaine Tailleferre
Concertino para flauta, piano y orquesta de cámara
Anthony Robb, flauta
Diana Ambache, piano
Ensamble de Cámara Ambache ’
William Herschel
Sinfonía Nº14 en Re mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
Agustín Barrios Mangoré
Preludio en sol menor, op.5, Nº1; Maxixe y Medallón antiguo, para guitarra
John Williams, guitarra
Richard Strauss
Primera secuencia de valses de la ópera El caballero de la rosa
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Herbert Blomstedt
Aaron Copland
Poema, para chelo y piano
Joseph Spooner, chelo
Catherine Summerhayes, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Bohuslav Martinů
El vuelo maravilloso. Ballet mecánico (1927)
Orquesta Filarmónica Checa / Christopher Hogwood
Elisabeth Lutyens
Cuarteto N°6, op.25
Cuarteto Fanny Medelssohn
Johan Kvandal
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57 (1981)
Ensamble de Vientos de Noruega
Luc Ferrari
Fragmento final de Sociedad II (Si el piano fuera una mujer)
Ensamble Instrumental de Música Contemporánea de París / Konstantin Simonovitch
Gérard Frémy, piano
Max Richter
Quinta parte de “Dream One” (“Sueño Uno”), de Sleep (“Dormir”) (2015)
Max Richter, sintetizadores, teclados y electrónica en vivo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Nielsen
Sinfonía Nº2, op.16, "Los cuatro temperamentos"
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper
Franciszek Lessel
Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1
Marcin Łukaszewski, piano
Franz Schubert
Canción nocturna del caminante, D.224
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano
19.00
Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)
Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11
Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor francés, 1765-1838)
Trío para corno, violín y piano Nº1
Jenő Keveházi, corno
Ildiko Hegyi, violín
Jenö Jandó, piano
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en do menor, op.4, Nº10, R.196
Pauline Nobes, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2
Miklós Perényi, chelo
Dezsö Ránki, piano
21.00
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
François Couperin
Les agréments
Las barricadas misteriosas
Blandine Verlet, clave
Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev
22.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo solo N°3 en Do mayor, BWV 1009
Fernando Gentile, chelo
Alberto Ginastera
Concierto para arpa y orquesta
Lucrecia Jancsa, arpa
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Carlos Prazeres
David Horta
Interacción, para violpin y piano
Patricia Da Dalt, flauta
Manuel Massone: piano
23.00
Complemento musical