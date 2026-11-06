PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/11/2026

Programación Viernes 6 de Noviembre



00.00
Trasnoche Jazz

Miles Davis Quintet
If I were a bell

Martín Robbio
Pampero
Puelche

Benny Benack III
Irrepressible
Gravy waltz

00.30
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en Fa mayor
Nina Gade, piano

Marc-Antoine Charpentier
Letanías de la Virgen, H.83
Les Arts Florissants / William Christie

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29
Boris Berman, piano

Alessandro Scarlatti
Cantata de Navidad
Mária Zádori, soprano
Capella Savaria / Pál Németh

Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Franz Liszt
Valle de Obermann
Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74
Cuarteto Melos

Louis Nicolas Clérambault
Orfeo, cantata Nº3 del Libro I de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen, piano

Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 1ª parte. 3. Concierto para flauta, violín, chelo y orquesta en La mayor
Jed Wentz, flauta;
Reinhard Goebel, violín;
Phoebe Carrai, chelo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Héctor Berlioz
Obertura Rob Roy
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Dominique Cornil, piano

07.00
Y la mañana va

Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano

Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo

08.00

Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus

Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

09.00

Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano

10.00

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Mátyás Seiber (compositor inglés, 1905-1960)
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

11.00
Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel
Te Deum por la victoria en la batalla de Dettingen
Solistas Vocales de Frankfurt
Ensamble Barroco de Drottningholm / Gerhard Jenemann

George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00
Al Mediodía

Germaine Tailleferre
Concertino para flauta, piano y orquesta de cámara
Anthony Robb, flauta
Diana Ambache, piano
Ensamble de Cámara Ambache ’

William Herschel
Sinfonía Nº14 en Re mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert

Agustín Barrios Mangoré
Preludio en sol menor, op.5, Nº1; Maxixe y Medallón antiguo, para guitarra
John Williams, guitarra

Richard Strauss
Primera secuencia de valses de la ópera El caballero de la rosa
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Herbert Blomstedt

Aaron Copland
Poema, para chelo y piano
Joseph Spooner, chelo
Catherine Summerhayes, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Bohuslav Martinů
El vuelo maravilloso. Ballet mecánico (1927)
Orquesta Filarmónica Checa / Christopher Hogwood

Elisabeth Lutyens
Cuarteto N°6, op.25
Cuarteto Fanny Medelssohn

Johan Kvandal
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57 (1981)
Ensamble de Vientos de Noruega

Luc Ferrari
Fragmento final de Sociedad II (Si el piano fuera una mujer)
Ensamble Instrumental de Música Contemporánea de París / Konstantin Simonovitch
Gérard Frémy, piano

Max Richter
Quinta parte de “Dream One” (“Sueño Uno”), de Sleep (“Dormir”) (2015)
Max Richter, sintetizadores, teclados y electrónica en vivo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Nielsen
Sinfonía Nº2, op.16, "Los cuatro temperamentos"
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Franciszek Lessel
Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1
Marcin Łukaszewski, piano

Franz Schubert
Canción nocturna del caminante, D.224
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano

19.00

Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)
Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11
Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor francés, 1765-1838)
Trío para corno, violín y piano Nº1
Jenő Keveházi, corno
Ildiko Hegyi, violín
Jenö Jandó, piano

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en do menor, op.4, Nº10, R.196
Pauline Nobes, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2
Miklós Perényi, chelo
Dezsö Ránki, piano

21.00

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri

François Couperin
Les agréments
Las barricadas misteriosas
Blandine Verlet, clave

Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

22.00
Industria Nacional

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo solo N°3 en Do mayor, BWV 1009
Fernando Gentile, chelo

Alberto Ginastera
Concierto para arpa y orquesta
Lucrecia Jancsa, arpa
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Carlos Prazeres

David Horta
Interacción, para violpin y piano
Patricia Da Dalt, flauta
Manuel Massone: piano

23.00
Complemento musical