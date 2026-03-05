PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/03/2026

Programación Viernes 6 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica

César Franck
Cuarteto en Re mayor
Cuarteto Bessler-Reis

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

François Couperin
Concierto Real Nº3
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"
Beaux Arts Trio

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.10 Nº3, R.428, "Il Gardellino"
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano

Gustav Mahler
Ritos fúnebres
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

Robert Schumann
Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14
Vladimir Horowitz, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Cho-Liang Lin, violín
Minnesota Orchestra / Neville Marriner

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Wolfgang Plagge, piano

Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Alban Berg

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy
Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9
Michael Schäfer, piano

Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en do menor
Ensamble Le Spectre de la Rose

07.00
Y la mañana va

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer

08.00

Ludwig van Beethoven
Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Juilliard

Charles Koechlin (compositor francés, alumno de Massenet, 1867- 1950)
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)
Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87
Linus Roth, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931
Howard Shelley, piano

10.00

Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, RV 583
Giuliano Carmignola, violín
Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon

Biagio Marini
Sonata en eco con tres violines, op. 8 Nº44
Andrew Manze, John Holloway y Stanley Ritchie, violines
Nigel North, tiorba
John Toll, órgano
Mary Springfels, viola da gamba

Claudio Monteverdi
Magnificat primo, SV 281
Vox Luminis / Lionel Meunier

Wilhelm van Wassenaer
Concierto armónico Nº5 en fa menor
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Johann Sebastian Bach
Motete a dos coros “No temas, estoy contigo”, BWV 228
Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe

12.00
Al Mediodía

William Shield
Cuarteto en Do mayor, op.3, Nº3
Ensamble Dorrit

Charles Gounod
Música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Manuel de Falla
Concierto para clave, flauta, oboe, clarinete, violín y chelo
Luisa Vidal, clave
Miembros de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure / Josep Pons.

Alphonse Hasselmans
La fuente, oo.44, para arpa
Judy Loman, arpa

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Igor Ssravinsky
Tres movimientos para piano del ballet Petrushka
Maurizio Poliini, piano

Arnold Schoenberg
Sinfonía de cámara N°1, para quince instrumentos, op.9 (arreglo de Anton Webern para violín, chelo, flauta, clarinete y piano)
Ensamble Alban Berg de Viena

Manuel de Falla
Siete canciones populares españolas (orquestación de (luchano) Luciano Berio)
Sofía Burgos, soprano
Orquesta Sinfonía de Basilea / Ivor Bolton

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

19.00

Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor
Gilbert Rowland, clave

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

20.00
Momentos Musicales

Mario Castelnuovo-Tedesco
Capricho diabólico, homenaje a Paganini
Ernesto Bitetti, guitarra

Charles Gounod
Música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Frédéric Chopin
Tres valses: Vals para piano Nº13 en Re bemol mayor, op.70, Nº3
Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"
Vals para piano Nº2 en La bemol mayor, op.34, Nº1
Dinu Lipatti, piano

François Couperin
Noveno concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin

Ambroise Thomas
Obertura de la ópera Mignon
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Niccolò Paganini
Variaciones en la cuerda de Sol sobre un tema de la ópera Moisés, de Rossini
Vadim Repin, piano
Alexander Markovich, piano

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Ian Hobson, piano
Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

22.00
Industria Nacional

Gilardo Gilardi
Cuarteto Nº1 en Mi mayor, “Breve” (1921)
Cuarteto Gianneo

Elsa Calcagno
Suite de primavera
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Vicente La Ferla
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 8 de noviembre de 1971

Mabel Mambretti
Elegía para Beby (versión para chelo)
Stanimir Todorov, chelo
Grabado en vivo en La Casa de la Cultura, Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2018

Franz Danzi
Quinteto para vientos en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino

23.00
Complemento musical

Franz Schubert / Franz Liszt
El Rey de los Alisos, D.328, transcripción para piano S.558, Nº4
Fe primaveral, D.686, transcripción para piano, S.558/7
La trucha, D.550, S.564
Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2
La ciudad, D.957, Nº11, S.560/1

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Timothy Brown, corno
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart