Programación Viernes 6 de Marzo

00.00

Trasnoche Clásica

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"

Beaux Arts Trio

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.10 Nº3, R.428, "Il Gardellino"

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Gustav Mahler

Ritos fúnebres

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

Robert Schumann

Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14

Vladimir Horowitz, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Minnesota Orchestra / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Wolfgang Plagge, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en do menor

Ensamble Le Spectre de la Rose

07.00

Y la mañana va

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)

“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3

Salvatore Accardo, violin

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Karl Goldmark

Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer



08.00



Ludwig van Beethoven

Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Juilliard

Charles Koechlin (compositor francés, alumno de Massenet, 1867- 1950)

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta

Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier

Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

09.00



Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)

Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87

Linus Roth, violin

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931

Howard Shelley, piano

10.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, RV 583

Giuliano Carmignola, violín

Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon

Biagio Marini

Sonata en eco con tres violines, op. 8 Nº44

Andrew Manze, John Holloway y Stanley Ritchie, violines

Nigel North, tiorba

John Toll, órgano

Mary Springfels, viola da gamba

Claudio Monteverdi

Magnificat primo, SV 281

Vox Luminis / Lionel Meunier

Wilhelm van Wassenaer

Concierto armónico Nº5 en fa menor

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Johann Sebastian Bach

Motete a dos coros “No temas, estoy contigo”, BWV 228

Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe

12.00

Al Mediodía

William Shield

Cuarteto en Do mayor, op.3, Nº3

Ensamble Dorrit

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Manuel de Falla

Concierto para clave, flauta, oboe, clarinete, violín y chelo

Luisa Vidal, clave

Miembros de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure / Josep Pons.

Alphonse Hasselmans

La fuente, oo.44, para arpa

Judy Loman, arpa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Igor Ssravinsky

Tres movimientos para piano del ballet Petrushka

Maurizio Poliini, piano

Arnold Schoenberg

Sinfonía de cámara N°1, para quince instrumentos, op.9 (arreglo de Anton Webern para violín, chelo, flauta, clarinete y piano)

Ensamble Alban Berg de Viena

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas (orquestación de (luchano) Luciano Berio)

Sofía Burgos, soprano

Orquesta Sinfonía de Basilea / Ivor Bolton

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ferruccio Busoni

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

19.00

Antonio Soler

Sonata para piano en Re bemol mayor

Gilbert Rowland, clave

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

20.00

Momentos Musicales

Mario Castelnuovo-Tedesco

Capricho diabólico, homenaje a Paganini

Ernesto Bitetti, guitarra

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Frédéric Chopin

Tres valses: Vals para piano Nº13 en Re bemol mayor, op.70, Nº3

Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"

Vals para piano Nº2 en La bemol mayor, op.34, Nº1

Dinu Lipatti, piano

François Couperin

Noveno concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera Mignon

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Niccolò Paganini

Variaciones en la cuerda de Sol sobre un tema de la ópera Moisés, de Rossini

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Ian Hobson, piano

Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

22.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Cuarteto Nº1 en Mi mayor, “Breve” (1921)

Cuarteto Gianneo

Elsa Calcagno

Suite de primavera

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Vicente La Ferla

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 8 de noviembre de 1971

Mabel Mambretti

Elegía para Beby (versión para chelo)

Stanimir Todorov, chelo

Grabado en vivo en La Casa de la Cultura, Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2018

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino

23.00

Complemento musical

Franz Schubert / Franz Liszt

El Rey de los Alisos, D.328, transcripción para piano S.558, Nº4

Fe primaveral, D.686, transcripción para piano, S.558/7

La trucha, D.550, S.564

Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2

La ciudad, D.957, Nº11, S.560/1

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Timothy Brown, corno

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ottorino Respighi

Los pinos de Roma

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart