Programación Viernes 6 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica
César Franck
Cuarteto en Re mayor
Cuarteto Bessler-Reis
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
François Couperin
Concierto Real Nº3
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"
Beaux Arts Trio
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.10 Nº3, R.428, "Il Gardellino"
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Gustav Mahler
Ritos fúnebres
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher
Robert Schumann
Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14
Vladimir Horowitz, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard
Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Cho-Liang Lin, violín
Minnesota Orchestra / Neville Marriner
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Wolfgang Plagge, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Alban Berg
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Vincent D'Indy
Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9
Michael Schäfer, piano
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en do menor
Ensamble Le Spectre de la Rose
07.00
Y la mañana va
Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer
08.00
Ludwig van Beethoven
Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Juilliard
Charles Koechlin (compositor francés, alumno de Massenet, 1867- 1950)
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano
Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)
Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87
Linus Roth, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931
Howard Shelley, piano
10.00
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, RV 583
Giuliano Carmignola, violín
Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon
Biagio Marini
Sonata en eco con tres violines, op. 8 Nº44
Andrew Manze, John Holloway y Stanley Ritchie, violines
Nigel North, tiorba
John Toll, órgano
Mary Springfels, viola da gamba
Claudio Monteverdi
Magnificat primo, SV 281
Vox Luminis / Lionel Meunier
Wilhelm van Wassenaer
Concierto armónico Nº5 en fa menor
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Johann Sebastian Bach
Motete a dos coros “No temas, estoy contigo”, BWV 228
Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe
12.00
Al Mediodía
William Shield
Cuarteto en Do mayor, op.3, Nº3
Ensamble Dorrit
Charles Gounod
Música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Manuel de Falla
Concierto para clave, flauta, oboe, clarinete, violín y chelo
Luisa Vidal, clave
Miembros de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure / Josep Pons.
Alphonse Hasselmans
La fuente, oo.44, para arpa
Judy Loman, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Igor Ssravinsky
Tres movimientos para piano del ballet Petrushka
Maurizio Poliini, piano
Arnold Schoenberg
Sinfonía de cámara N°1, para quince instrumentos, op.9 (arreglo de Anton Webern para violín, chelo, flauta, clarinete y piano)
Ensamble Alban Berg de Viena
Manuel de Falla
Siete canciones populares españolas (orquestación de (luchano) Luciano Berio)
Sofía Burgos, soprano
Orquesta Sinfonía de Basilea / Ivor Bolton
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
19.00
Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor
Gilbert Rowland, clave
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos
20.00
Momentos Musicales
Mario Castelnuovo-Tedesco
Capricho diabólico, homenaje a Paganini
Ernesto Bitetti, guitarra
Charles Gounod
Música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Luxemburgo / Louis de Froment
Frédéric Chopin
Tres valses: Vals para piano Nº13 en Re bemol mayor, op.70, Nº3
Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"
Vals para piano Nº2 en La bemol mayor, op.34, Nº1
Dinu Lipatti, piano
François Couperin
Noveno concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Ambroise Thomas
Obertura de la ópera Mignon
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Niccolò Paganini
Variaciones en la cuerda de Sol sobre un tema de la ópera Moisés, de Rossini
Vadim Repin, piano
Alexander Markovich, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Ian Hobson, piano
Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
22.00
Industria Nacional
Gilardo Gilardi
Cuarteto Nº1 en Mi mayor, “Breve” (1921)
Cuarteto Gianneo
Elsa Calcagno
Suite de primavera
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Vicente La Ferla
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 8 de noviembre de 1971
Mabel Mambretti
Elegía para Beby (versión para chelo)
Stanimir Todorov, chelo
Grabado en vivo en La Casa de la Cultura, Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2018
Franz Danzi
Quinteto para vientos en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino
23.00
Complemento musical
Franz Schubert / Franz Liszt
El Rey de los Alisos, D.328, transcripción para piano S.558, Nº4
Fe primaveral, D.686, transcripción para piano, S.558/7
La trucha, D.550, S.564
Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2
La ciudad, D.957, Nº11, S.560/1
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Timothy Brown, corno
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Ottorino Respighi
Los pinos de Roma
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart