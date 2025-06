Programación Viernes 6 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Makoto Ozone Trío

Momentary moment

Snapshot

Marcel Loeffler

Roses de picardie

Je me suis fait tout petit

Halie Loren

How high the moon

I’ll be seeing you

Stop this world

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Claudio Arrau, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"

Ensamble Rebel

Richard Wagner

Una obertura para Fausto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Benjamin Godard

Suite para orquesta Nº2, de la ópera “Jocelyn”

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Mili Balakirev

Fantasía sobre temas de “La vida por el zar”, de Mikhail Glinka

Alexander Paley, piano

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla



07.00

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Axel y Valborg, obertura op.57

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Johann Kaspar Mertz

Fantasía sobre temas de “il Trovatore”, de Verdi, op.8

Pepe Romero, guitarra

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, del “Armonico Tributo”

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Rolf Liebermann (compositor y director suizo, 1910-1999)

Suite sobre seis canciones folklóricas suizas

Orquesta Filarmónica de Suiza / Patrice Ulrich



08.00

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de Cámara de Lausana

Robert Dussaut (compositor francés, 1896-1969)

Suite breve en el estilo antiguo, para violín y piano

Marie Radauer-Plank, violín

Henrike Brüggen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto para cuerdas Nº3 en mi bemol menor, op.30

Cuarteto Borodin

Florent Schmitt

Dos espejos para piano, op.70

Pascal Le Corre, piano



10.00

Gustav Holst

6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20

Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Ottorino Respighi

Suite de ballet “Belkis, reina de Saba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Hannes Kästner

Johann Jakob Froberger

Partita Nº 11 en Re mayor, FbWV 611

Simona Stella, clavecín

Johann Christian Bach

Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo Nº6 en fa menor

Anthony Halstead, clavecín

The Hannover Band / Anthony Halstead

George Friederic Handel

Concierto para órgano, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, op.4 Nº4

Ton Koopman, órgano

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano;

Graham Johnson, piano

Johannes Brahms

Canciones de amor, op.52

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

Ensambel Vocal Michel Piquemal

Johannes Brahms

Canciones de amor para piano a 4 manos, op.52

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Aram Jachaturián

Concierto para chelo y orquesta en mi menor (1946)

Rafael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Pawel Szymański

Cuatro danzas havelianas, para gran órgano y dos órganos posittivos

Roman Perucki: organ

Hansbjorg Albrecht y Winfried Bonig: órgano positivo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés del Barroco)

La muerte de Hércules

Nicolas Rivenq, barítono

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº9 para instrumentos de viento en Si bemol mayor, K.240

Miembros del Holliger Wind Ensemble

Johann Strauss (hijo)

Cantos de amor, vals op.114

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

19.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"

Murray Perahia, piano

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Mel Bonis (compositora francesa, 1858-1937)

Suite en trío para violín, saxo soprano y piano

Trío Empreinte

20.00

La Gran Aldea (Países Bajos)

Johann Christian Schickhardt (c.1680 – c.1760)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo

Ensambel Música ad Rhenum

Willem Pijper

Seis epigramas para orquesta

Orquesta Real del Concertgebouw / Bernard Haitink

Julius Rontgen

Sonata para piano en do sostenido menor

Mark Anderson, piano

Jan Brandts Buys (1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alcides Lanza

Penetraciones VII; para marimba

Meg Sheppard, marimba

Béla Bartók

Concierto para orquesta (versión con el final original)

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan José Castro