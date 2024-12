Programación Viernes 6 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dan Nimmer

Ray

Jambangle

Didier Lockwood

Automatic man

Cynthia Sayer

The gift

Shakin’the blues away

00.30

La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana

Mi Patria. El Moldava

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Preludio con fugueta en re menor, BWV 899

Preludio con fugueta para teclado en mi menor, BWV 900

Preludio con fugueta para teclado en la menor, BWV 895

Maria Tipo, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto de Cleveland

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, "Patética"

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Mili Balakirev

En Bohemia. Obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines sin bajo en Re mayor, op.3, Nº6

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

06.00

Y la mañana va

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

Igor Stravinsky

Concierto en Re para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis



08.00



Josef Suk

Cuarteto con piano en la menor, op.1

Ensamble Nash

Claudio Monteverdi

"Ogni amante è guerrier", del Octavo libro de Madrigales

Concerto Vocale / René Jacobs

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.4

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

09.00

George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)

“Tam O'Shanter”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu



10.00

Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)

Sinfonía nupcial

Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Jacqueline du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Grabación realizada en vivo en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1970)

11.00

Los Caminos del Barroco

Pierre Guédron

-Este pensamiento que tortura sin cesar mi vida.

-Tú a quien la felicidad te recuerda

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Antoine Boësset

Una musiqua

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Antoine Boësset

Me gustaría, oh Cloris

Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch

Charles-Louis Mion

Aria "Río fecundo" de la ópera “Nitétis”

Reinoud Van Mechelen, contratenor

Ensemble “A Nocte Temporis”

Joseph-Nicolas Pancrace Royer

Piezas para clavecín

Zaida

La amable

El vértigo

La sensible

La marcha de los escitas

William Christie, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Georges Bizet

Juegos de niños, op.22 (versión orquestal)

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Olivier Messiaen

“Modo de valores e intensidades”, de Cuatro estudios de ritmo (1950)

Roger Muraro, piano

Francisco Mignone

Música del ballet Maracatú do Chico (1933)

Coro Sinfónico de la Universidad de Chile

Orquesta de Sinfónica de Chile / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo el 7 de noviembre de 2009

Paweł Mykietyn

Cuarteto Nº2 (2006)

Royal String Quartet

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Charles Auguste de Bériot (1802-1870)

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bruselas / Alfred Walter

Arcangelo Corelli

Sonata-trío en Fa mayor, op.4, Nº7

Cuarteto Purcell

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

19.00

Giuseppe Sammartini (1695 - 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Franz Schubert

Selección de La bella molinera, D.795

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Lili Boulanger

Nocturno para violín y piano

Olivier Charlier, violín

Émile Naoumoff, piano

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ana Carrique (1886-1979)

Copla e Idilio, canciones

Gladys Martino, soprano

Diana Lopszyc, piano

Ana Carrique

Estilo

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartemendía, piano

Alberto Ginastera

Cuarteto N°1, op.20

Cuarteto Pessina

Ernest Bloch

Suite modal, para flauta y piano

Horacio Parravicini, flauta

Eduardo Cazabán, piano

Arnold Schoenberg

Paz en la Tierra

György Ligeti

Noche

Veljo Tormis

Tres canciones folklóricas ingrias

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio