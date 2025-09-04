Programación Viernes 5 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
René Jacobs, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448
László Czidra, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29
Boris Berman, piano
Eric Coates
The Three Elizabeths Suite
East of London Orchestra / Malcolm Nabarro
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)
Pascal Moraguès, clarinete
Christophe Coin, chelo
Patrick Cohen, piano
Richard Strauss
Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85
Glenn Gould, piano
Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75
Cuarteto Amadeus
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
Carlos Groisman, guitarra
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Pascal Rogé, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Alexandre Tharaud, piano
06.00
Y la mañana va
Robert Schumann
Manfredo, obertura op.115
Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4
Dominique y Raymond D'Arco, violines
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Alexis Weissenberg, piano
Benjamin Britten
“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
07.00
Julius Fucik
Tormenta de invierno, vals op.184
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
Johannes Brahms
Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.
Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger
Gaspar Sanz
Canciones y danzas populares para guitarra
Turibio Santos, guitarra
08.00
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara de Mito, Japón / Seiji Ozawa
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
09.00
Antonin Dvorak
Obertura Carnaval, op.92
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider
10.00
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe
Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)
Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”
Vardo Rumessen, piano
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op.133
London Brass Virtuosi / David Honeyball
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
Música incidental para 'El nudo gordiano desatado'
Aradia Ensemble
Henry Purcell
Música incidental para 'El viejo solterón'
Martyn Hill, tenor
Judith Nelson, soprano
Christopher Keyte, barítono
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Henry Purcell
Música incidental para 'Abdelazer o La venganza del moro'
Joy Roberts, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Henry Purcell
Canción “Music for a while”, de la música incidental para 'Edipo'
James Bowman, contratenor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
El Clásico del Mediodía
Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas
Skaila Kanga, arpa
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Claude Debussy
Interludio y escena final del primer acto de Pelleás et Mélisande, con texto de Maurice Maeterlinck
Elisabeth Söderström, soprano
George Shirley, tenor
Yvonne Minton, mezzosoprano
Coro y Orquesta del Covent Garden de Londres / Pierre Boulez
Pancho Vladigerov (1899-1978)
Divertimento para orquesta de cámara (1943)
Orquesta de la Radio y Televisión de Bulgaria / Alexander Vladigerov
Jorge Antunes
Polimaniquexixe dramático, para clarinete, chelo y piano (1984)
Hideo Kichuchi, clarinete
Tomoki Tai, chelo
Kaori Osuga, piano
Merlijn Twaalfhoven
Si tú confías tus secretos al viento, para violín y orquesta (2003)
Elizabeth Ferri, violín
Orquesta de Cámara de Holanda / Peter Ötvös
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johan Svendsen
Romeo y Julieta, obertura op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Gabriel Fauré
Cuarteto en mi menor, op.121
Cuarteto Miami
Carl Heinrich Graun (compositor y tenor alemán, 1704-1759)
"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Ernesto Lecuona
Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando
Pierre Solot, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Oslo
20.00
La Gran Aldea (Inglaterra)
James Brooks
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor
Elizabeth Wallfisch, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman
William Yeates Hurlstone
Cuatro piezas características para clarinete y piano
Thea King, clarinete
Clifford Benson, piano
William Boyce
Sinfonía Nº8 en re menor
The English Concert / Trevor Pinnock
Henry Purcell
Selección de canciones
Drew Minter, contratenor
Paul O'Dette, archilaúd
Mary Springfels, viola
21.00
Música Nocturna
Franz Liszt
Armonías poéticas y religiosas, ciclo de piezas para piano (segunda versión)
Leslie Howard, piano
22.20
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV1066
Academia de Música Antigua de Berlín
23.00
Industria Nacional
Felipe Boero
Tres aires populares argentinos (1935) (“El remedio”, “El cielito” y “El prado”)
Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno-Videla
Guillermo Graetzer
Toccata (1938)
Josef Mayr, piano
Carlos Roqué Alsina
Tan tango, para violín, chelo y bandoneón (2001)
Alexis Galpérine, violín
David Simpson, chelo
Juan José Mosalini, bandoneón
Claude Debussy
“Para invocar a Pan, dios del viento del verano”, “Para que la noche sea propicia”, “Para la bailarina con crótalos” y “Para <agradecer a la lluvia matinal”, de Bilitis, para flauta y piano
María Cecilia Muñoz, flauta
Tiffany Butt, piano
Dietrich Buxtehude
Ven Espíritu Santo y Oh, Señor, con tan tas heridas, preludios corales
Preludio, fuga y chacona en Do mayor
Rubén Ferreyra, órgano
En el órgano de la Iglesia de San Sebastián, Bonn, Alemania
Luis Gianneo
Obertura para una comedia infantil (1937)
Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik