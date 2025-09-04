Programación Viernes 5 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si mayor, op.20

Evgeny Zarafiants, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75

Cuarteto Amadeus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Carlos Groisman, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Alexandre Tharaud, piano

06.00

Y la mañana va

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Benjamin Britten

“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

07.00



Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

08.00



Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40

Orquesta de Cámara de Mito, Japón / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00



Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

10.00



Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Música incidental para 'El nudo gordiano desatado'

Aradia Ensemble

Henry Purcell

Música incidental para 'El viejo solterón'

Martyn Hill, tenor

Judith Nelson, soprano

Christopher Keyte, barítono

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Henry Purcell

Música incidental para 'Abdelazer o La venganza del moro'

Joy Roberts, soprano

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Henry Purcell

Canción “Music for a while”, de la música incidental para 'Edipo'

James Bowman, contratenor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

El Clásico del Mediodía

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Ralph Vaughan Williams

Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas

Skaila Kanga, arpa

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Claude Debussy

Interludio y escena final del primer acto de Pelleás et Mélisande, con texto de Maurice Maeterlinck

Elisabeth Söderström, soprano

George Shirley, tenor

Yvonne Minton, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Covent Garden de Londres / Pierre Boulez

Pancho Vladigerov (1899-1978)

Divertimento para orquesta de cámara (1943)

Orquesta de la Radio y Televisión de Bulgaria / Alexander Vladigerov

Jorge Antunes

Polimaniquexixe dramático, para clarinete, chelo y piano (1984)

Hideo Kichuchi, clarinete

Tomoki Tai, chelo

Kaori Osuga, piano

Merlijn Twaalfhoven

Si tú confías tus secretos al viento, para violín y orquesta (2003)

Elizabeth Ferri, violín

Orquesta de Cámara de Holanda / Peter Ötvös

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Carl Heinrich Graun (compositor y tenor alemán, 1704-1759)

"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mikhail Antonenko

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernesto Lecuona

Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando

Pierre Solot, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Oslo

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

James Brooks

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

William Yeates Hurlstone

Cuatro piezas características para clarinete y piano

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Henry Purcell

Selección de canciones

Drew Minter, contratenor

Paul O'Dette, archilaúd

Mary Springfels, viola

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, ciclo de piezas para piano (segunda versión)

Leslie Howard, piano

22.20



Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV1066

Academia de Música Antigua de Berlín

23.00

Industria Nacional

Felipe Boero

Tres aires populares argentinos (1935) (“El remedio”, “El cielito” y “El prado”)

Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno-Videla

Guillermo Graetzer

Toccata (1938)

Josef Mayr, piano

Carlos Roqué Alsina

Tan tango, para violín, chelo y bandoneón (2001)

Alexis Galpérine, violín

David Simpson, chelo

Juan José Mosalini, bandoneón

Claude Debussy

“Para invocar a Pan, dios del viento del verano”, “Para que la noche sea propicia”, “Para la bailarina con crótalos” y “Para <agradecer a la lluvia matinal”, de Bilitis, para flauta y piano

María Cecilia Muñoz, flauta

Tiffany Butt, piano

Dietrich Buxtehude

Ven Espíritu Santo y Oh, Señor, con tan tas heridas, preludios corales

Preludio, fuga y chacona en Do mayor

Rubén Ferreyra, órgano

En el órgano de la Iglesia de San Sebastián, Bonn, Alemania

Luis Gianneo

Obertura para una comedia infantil (1937)

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik