Programación Viernes 5 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Goodman

Air mail special

Ain’t misbehavin’

Get happy

Fred Hersch Trío

Rain waltz

Kim Hoorweg

Mood indigo

The boulevard of broken dreams

Solitude

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta en Si bemol mayor, K.287

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Cuarteto Nº2 en La mayor, op.54, Nº2

Cuarteto de Austria

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Veyron-Lacroix, clave

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Richard Strauss

Las cuatro últimas canciones

Eva Marton, soprano

Orquesta Sinfónica de Toronto / Andrew Davis

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Ruggero Ricci, violín

Martha Argerich, piano

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº2, op.23,"Siluetas"

Stepehn Coombs e Ian Munro, dúo de pianos

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

07.00

Y la mañana va

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Frederic Chopin

Ocho valses: op.64, Nº1 a 3, op.69, Nº1 y 2 y op.70, N°1 a 3

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble “L'Ecole d'Orphée”

Camille Saint-Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noel Lee y Christian Ivaldi, pianos

Edward German

Obertura y tres danzas, de la música incidental para “Nell Gwyn”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adrian Leaper

Johannes Brahms

Cuatro canciones para chelo y piano

Truls Mork, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto