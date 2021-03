Programación Viernes 5 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Duke Jordan

Dig

Dancer’s call

Ron Carter

117 Special

Come Shine

You’ll have to swing it

Love for sale

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

3.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta en Si bemol mayor, K.287

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Cuarteto Nº2 en La mayor, op.54, Nº2

Cuarteto de Austria

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Veyron-Lacroix, clave

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Richard Strauss

Las cuatro últimas canciones

Eva Marton, soprano

Orquesta Sinfónica de Toronto / Andrew Davis

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Ruggero Ricci, violín

Martha Argerich, piano

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº2, op.23,”Siluetas”

Stepehn Coombs e Ian Munro, dúo de pianos

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Fantasía finlandesa, op.88

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Dmitri Shostakovich

Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª

Nina Romanova, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano.

Eva Knardahl, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en do menor, op.3, Nº3

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Robert Fuchs

Seis piezas para violín y piano, op.74

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

Charles Gounod

Sinfonía N°1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Leopold Godowsky

Danzas antiguas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta en mi menor, op.125

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Seiji Ozawa

John Ireland

“Sarnia”, tres piezas para piano

John Lenehan, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto