Programación Viernes 5 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Garrett

Tacit dance

Books and toys

Tal Wilkenfeld

BC

Tony Bennett

Watch what happens (con Natalie Cole)

Speak low (con Norah Jones)

Body and soul (con Amy Winehouse)

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Henry Purcell

Suite de la semi-ópera The Prophetess or The Histoy of Dioclesian, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

John Dowland

Awake sweet love thou art returned, All ye whom love or fortune hath betrayed y Sleep wayward thoughts, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cámara Orfeo

Cecile Chaminade

Automne, op.35, Nº2

Eric Parkin, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor

René Clemencic, flauta dulce

Gabriel Fauré

Impromptu para piano Nº3 en La bemol mayor, op.34

Pascal Rogé, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Enrique Granados

Danza triste para piano, op.5, Nº10 (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, “El trino del diablo”

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas para piano a cuatro manos, op.46: N°5 a 7

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país (Boris)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto