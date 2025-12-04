PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/12/2025

Programación Viernes 5 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Fat Cat Big Band
Blues for Borden
Mommy long legs

Keith Jarrett Trio
You’ve changed

Cory Jamison
It’s a most unusual day
Hallelujah, I love him so
Riding high

00.30
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
René Jacobs, contratenor‎
Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448
László Czidra, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29
Boris Berman, piano

Eric Coates
The Three Elizabeths Suite
East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)
Pascal Moraguès, clarinete
Christophe Coin, chelo
Patrick Cohen, piano

Richard Strauss
Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85
Glenn Gould, piano
Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75
Cuarteto Amadeus

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
Carlos Groisman, guitarra

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Pascal Rogé, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

06.00
Y la mañana va

Miklós Rozsá
Obertura para un concierto sinfónico, op.26a
Orquesta Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado / Gregor Bühl

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonatina vienesa Nº2 en La mayor
Cyprien Katsaris, piano

Marin Marais
Suite en Do mayor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba
Ensamble Aux Pieds du Roy

Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

07.00

Friedrich Kuhlau
“La montaña del duende”, obertura, op.100
Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi
Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor
Brittany Kotheimer, violín
Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy
Dos arabesques para piano
Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley
Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9
Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00

André Jolivet
Serenata para quinteto de vientos con oboe principal
Quinteto de vientos de Bergen

Gioacchino Rossini
Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Sergei Rachmaninov
Cuatro estudios tableaux, op.39. Orquestación de Ottorino Respighi
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

09.00

Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano

Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano

Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelos

11.00
Los Caminos del Barroco

Anónimo escocés
Seis aires tradicionales ecoceses de los siglos XVI y XVII:

  1. Bonny Christie
  2. Dumbarton's Drums

III. Whe she came Ben bobed

  1. Gilliam Callum
  2. The Lass of Peatie's Mill
  3. A New Tune

Palladian Ensemble

James Oswald
Sonata de canciones escocesas
Concеrto CaIеdonia

James Oswald
Tres canciones de “El acompañante de bolsillo de Caledonia”
-Sleepy Maggy
- Hugar Mu Fean
-Up in the Morning Early
La Rêveuse / Florence Bolton

Allan Ramsay
“My Peggy Is A Young Thing”, de la ópera “The Gentle Shepherd”
Robert Getchell, tenor
Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch

Francesco Barsanti
Selección de “Una colección de Viejas canciones con bajo para violonchelo o clavecín”:
-Logan Water
-O dear Mother, what shall I do
-Lord Aboyne’s welcom or Cumberland house
-Thro’ the Wood, Laddie
-The Birks of Envermay
-The bonny Earl of Murray
Michel Henry, oboe
Roberto Gini, chelo
Diana Petech, clavecín

12.00
El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30
Cuarteto Borodin

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Gerald Finzi
Cinco bagaletas para clarinete y piano (1943)
Gervase de Peyer, clarinete; Gwenneth Pryor, piano

Krzysztof Penderecki
Capricho, para violín y orquesta (1967)
Wanda Wilkomirska, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Krzysztof Penderecki

Steve Reich (1938)
City Life. Siinfonía para piano y sampler digital (1994)
Ensamble Steve Reich / Bradley Lubman

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann
Amor y vida de mujer, ciclo de canciones op.42
Linda Finnie, mezzosoprano
Anthony Legge, piano

19.00

Franz Liszt
Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano

Johann Christoph Förster (1693–1745)
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Dang Thai Son, piano

20.00
La Gran Aldea (Estados Unidos)

Dana Suesse
Cocktail Suite
Sara Davis Buechner, piano

George Chadwick
Bosquejos Sinfónicos
Orquesta Filarmónica de la República Checa / José Serebrier

Morton Gould
“Vals” y “Marcha” de La calle principal y “Pavana” (arreglo para cuarteto de saxos de James Boatman)
New Century Saxofon Quartet

21.00
Industria Nacional

Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico basado en un poema de Lamartine
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Federico Sardella

Juan Carlos Delli Quadri
Vidalas
Virginia Videla, soprano
Jorge Ugartemendía, piano
Registro documental

Juan Ángel Ciurleo
A la mujer que me enseñó a bailar el tango, op.21b (2008)
Saúl Martín, flauta
Cuarteto Akros

Alfonso el Sabio
Non é gran cosa, Cantiga Nº26
Magister Airardus Viziliacensis
Anua Gaudia, del Códice Calixtino
Anónimo
Dum Pater Familias, del Códice Calixtino
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía

23.00
Complemento musical