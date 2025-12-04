Programación Viernes 5 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Fat Cat Big Band
Blues for Borden
Mommy long legs
Keith Jarrett Trio
You’ve changed
Cory Jamison
It’s a most unusual day
Hallelujah, I love him so
Riding high
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
René Jacobs, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448
László Czidra, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29
Boris Berman, piano
Eric Coates
The Three Elizabeths Suite
East of London Orchestra / Malcolm Nabarro
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)
Pascal Moraguès, clarinete
Christophe Coin, chelo
Patrick Cohen, piano
Richard Strauss
Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85
Glenn Gould, piano
Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75
Cuarteto Amadeus
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
Carlos Groisman, guitarra
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Pascal Rogé, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit
06.00
Y la mañana va
Miklós Rozsá
Obertura para un concierto sinfónico, op.26a
Orquesta Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado / Gregor Bühl
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonatina vienesa Nº2 en La mayor
Cyprien Katsaris, piano
Marin Marais
Suite en Do mayor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba
Ensamble Aux Pieds du Roy
Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
07.00
Friedrich Kuhlau
“La montaña del duende”, obertura, op.100
Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen
Giovanni Mane Giornovichi
Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor
Brittany Kotheimer, violín
Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus
Claude Debussy
Dos arabesques para piano
Philippe Entremont, piano
Benjamín Britten y Lennox Berkeley
Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9
Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford
08.00
André Jolivet
Serenata para quinteto de vientos con oboe principal
Quinteto de vientos de Bergen
Gioacchino Rossini
Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi
Sergei Rachmaninov
Cuatro estudios tableaux, op.39. Orquestación de Ottorino Respighi
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
09.00
Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano
Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar
Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo
10.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist
Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelos
11.00
Los Caminos del Barroco
Anónimo escocés
Seis aires tradicionales ecoceses de los siglos XVI y XVII:
- Bonny Christie
- Dumbarton's Drums
III. Whe she came Ben bobed
- Gilliam Callum
- The Lass of Peatie's Mill
- A New Tune
Palladian Ensemble
James Oswald
Sonata de canciones escocesas
Concеrto CaIеdonia
James Oswald
Tres canciones de “El acompañante de bolsillo de Caledonia”
-Sleepy Maggy
- Hugar Mu Fean
-Up in the Morning Early
La Rêveuse / Florence Bolton
Allan Ramsay
“My Peggy Is A Young Thing”, de la ópera “The Gentle Shepherd”
Robert Getchell, tenor
Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch
Francesco Barsanti
Selección de “Una colección de Viejas canciones con bajo para violonchelo o clavecín”:
-Logan Water
-O dear Mother, what shall I do
-Lord Aboyne’s welcom or Cumberland house
-Thro’ the Wood, Laddie
-The Birks of Envermay
-The bonny Earl of Murray
Michel Henry, oboe
Roberto Gini, chelo
Diana Petech, clavecín
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30
Cuarteto Borodin
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Gerald Finzi
Cinco bagaletas para clarinete y piano (1943)
Gervase de Peyer, clarinete; Gwenneth Pryor, piano
Krzysztof Penderecki
Capricho, para violín y orquesta (1967)
Wanda Wilkomirska, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Krzysztof Penderecki
Steve Reich (1938)
City Life. Siinfonía para piano y sampler digital (1994)
Ensamble Steve Reich / Bradley Lubman
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, ciclo de canciones op.42
Linda Finnie, mezzosoprano
Anthony Legge, piano
19.00
Franz Liszt
Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Johann Christoph Förster (1693–1745)
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Dang Thai Son, piano
20.00
La Gran Aldea (Estados Unidos)
Dana Suesse
Cocktail Suite
Sara Davis Buechner, piano
George Chadwick
Bosquejos Sinfónicos
Orquesta Filarmónica de la República Checa / José Serebrier
Morton Gould
“Vals” y “Marcha” de La calle principal y “Pavana” (arreglo para cuarteto de saxos de James Boatman)
New Century Saxofon Quartet
21.00
Industria Nacional
Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico basado en un poema de Lamartine
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Federico Sardella
Juan Carlos Delli Quadri
Vidalas
Virginia Videla, soprano
Jorge Ugartemendía, piano
Registro documental
Juan Ángel Ciurleo
A la mujer que me enseñó a bailar el tango, op.21b (2008)
Saúl Martín, flauta
Cuarteto Akros
Alfonso el Sabio
Non é gran cosa, Cantiga Nº26
Magister Airardus Viziliacensis
Anua Gaudia, del Códice Calixtino
Anónimo
Dum Pater Familias, del Códice Calixtino
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía
23.00
Complemento musical