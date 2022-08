Programación Viernes 5 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

McCoy Tyner

Hip toe

Randy Brecker

First tune of the set

Laurence Saltiel

La concierge est dans l'escalier

Sur un air de bossa

Un plombier en fuite

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Isata Kanneh-Mason, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Luca Marenzio

Séptimo libro de madrigales: Cruda amarilli, Care mie selve, Questi vaghi consentí

Ensamble Clement Janequin

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en la menor, Wq 166, H.430

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

07.00

Y la mañana va

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros para vientos

Grupo Instrumental de París

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

08.00



Gerald Finzi

El gran sacrificio final, para solistas vocales y órgano, op.26

Harry Bicket, órgano

The Finzi Singers / Paul Spicer

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Georg Frideric Handel

Sonata para flauta y continuo en si menor, HWV 367b

Sharon Bezaly, flauta

Terence Charlston, clave

Charles Medlam, viola da gamba

Zdenek Fibich

Música de ballet de la ópera “Hedy”, op.43

Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa / Marek Stilec

Leopold Godowsky

Cuatro poemas

Emanuele Deluchi, piano

Christoph Willibald Gluck

Obertura de la ópera “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Artur Rother

10.00



Ludwig Van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73

Michael Korstick, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Constantin Trinks

Francisco Javier Moreno (español, 1748-1836)

Sinfonía en Mi bemol mayor

Concerto Köln

Charles-Valentin Alkan

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto