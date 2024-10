Programación Viernes 4 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Golson

Just by myself

My romance

Darío Acosta Teich

Chacarera infinita

Low tide

Eyal Vilner Big Band

I love the rhythm in a riff

Is you is or is you ain’t my baby

Swing brother swing

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L'Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor, op.144

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Ernesto Nazareth

Confidencias, Celestial, Creer y esperar y Torbellino de besos, cuatro valses para piano

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.113

Kálmán Berkes, clarinete

Miklos Perényi, chelo

Zoltánn Kocsis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Igor Stravinsky

Suite Italiana, para violín y piano

Cho-Liang Lin, violín

André-Michel Schub, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

06.00

Y la mañana va

Georges Bizet

“Patria”, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven

Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger

Popurri de Jutlandia

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon



07.00

Edouard Laló

Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf



08.00



Jan Ladislav Dussek

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta del Ulster

Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

Darius Milhaud

“La apoteosis de Molière”, suite orquestal con clave, sobre temas de Baptiste Anet, op.286

Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

09.00

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Trío Chung

François Couperin

Siete versos de un motete compuesto por orden del rey

Sandrine Piau, soprano

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc

Canción rusa variada, op.17

Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók

Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

-Sinfonía,

-Aria. "Deh, fuggi un traditore",

-Aria “Qual nave smarrita” y

-Aria “Ombra cara di mia sposa” de la ópera “Radamisto”

Dominique Labelle, soprano

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Giovanni Bononcini

Aria "Tigre piagata", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”

Lawrence Zazzo, contratenor

La Nuova Musica / David Bates

George Frideric Handel

Aria “Con lui volate, dolce pensieri", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”

Jennifer Lane, mezzosoprano

Brewer Baroque Chamber Orchestra / Rudolph Palmer

George Frideric Handel

Aria “Se pietà di me non senti", de la ópera “Giulio Cesare in Egitto”.

Sabine Devieilhe, soprano

Ensemble Pygmalion / Raphaël Pichon

George Frideric Handel

-Sinfonía y

-Aria “Dove sei, amato bene?” de “Rodelinda, regina dei Longobardi”

Marijana Mijanovic, contralto

Il Complesso Barroco / Alan Curtis

John Gay

Aria “Over the Hills and Far Away“, de The Beggar's Opera.

Patrizia Kwella, soprano

The Broadside Band / Paul Elliott

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

William Walton

Fragmentos de Façade (1922)

Susana Walton y Robert Baker, recitantes

The City of London Sinfonia / Richard Hickox

Samuel Barber

Adagio para cuerdas, op.11 (1938)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Mieczysław Weinberg

Sonata para violín y piano Nº6, op.136bis (1982)

Gidon Kremer, violín

Yulianna Avdeeva, piano

Andrea Tarrodi

Liguria (2012)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Dalia Stasevska

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

François Joseph Gossec

Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº3, “Pastorella”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Igor Stravinsky

Concierto de ébano para clarinete y orquesta

Michel Arrignon, clarinete

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Biagio Marini

Sonata Nº3, "Variada"

Ensamble Convivium

19.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Tátrai

Giacomo Puccini

“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca

“Nessun Dorma” de Turandot

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Joseph Timmer (compositor austriaco, 1708 - 1771)

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.2

Cuarteto Fresk

Hugo Alfven

Leyenda de las Skerries, op.20

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

Sigurd von Koch (1879 – 1919)

Los cisnes silvestres

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Abraham Jurafsky

Vidala

Ana Ugarte, soprano

Demián Apicella, piano

Carlos Franzetti

Concierto para oboe y orquesta (1991)

Blair Tindall, oboe

Allison Brewster Franzetti, piano

Modus Chamber Ensamble

Willem de Fesch

Sonata chelo y bajo continuo en re menor, op.8, Nº3

Claudio Baraviera, chelo

Abraham Martínez, óregano

Anastasia Baraviera, continuo de chelo

Antonio Tauriello

Impromptus en homenaje a Arnold Schönberg, para violín, piano, contrabajo y once cuerdas solistas (1980)

Sinfonietta de la Fundación Omega / Gerardo Gandini