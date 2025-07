Programación Viernes 4 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Jerome Richardson

Midnite strut

Con man

Toots Thielemans

Days of wine and roses

Nice to be around

Norma Douglas

A good man is hard to find

All by myself

If I had my way

00.30

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Jean-Yves Thibaudet, piano

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Evgeni Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johan Svendsen

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Henri Dutilleux

Sinfonía Nro.2 "La Doble"

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, S.139, Nº7: "Ricordanza"

Claudio Arrau, piano

François Couperin

Piezas para viola, suite Nº2 en La mayor

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

06.00

Y la mañana va

Emmanuel Chabrier

“España”, rapsodia para orquesta

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)

En la quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst

07.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Tátrai

Francesco Corbetta (compositor y guitarrista italiano, 1615-1681)

Suite para guitarra en la menor, de “La guitarra real”

Jakob Lindberg, guitarra

Samuel Wesley

Sinfonía en Mi bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

08.00

Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1

Italian Classical Consort

Frederic Chopin

Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39

Martha Argerich, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6

I Musici

09.00

Antonin Kraft

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi

Charles Villiers Stanford

Serenata en Fa mayor, op.95

Ensamble Capricorn

10.00

Johanna Senfter (compositora alemana, alumna de Max Reger en el Conservatorio de Leipzig, y que vivió entre 1879 y 1961)

Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)

Roland Glassl, viola

Oliver Triendl, piano



Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

-Concierto para violín “Las ranas”

Academia de Música Antigua de Berlín

François Couperin

Las abejas

El mosquito

Las mariposas

Blandine Verlet, clavecín

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta dulce, cuerdas y bajo continuo en Re mayor “Il cardellino”, RV 428

Giovanni Antonini, flauta dulce

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johann Sebastian Bach

Selección de la cantata "Lo que me gusta es únicamente la alegre caza", BWV 208

Barbara Schlick y Elisabeth von Magnus, sopranos

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Johannes Brahms

Canción de cuna, op.49, Nº4

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Silvestre Revueltas

Homenaje a García Lorca (1933)

Grupo Nueva Música de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa Pekka Salonen

Otto Ketting

Sinfonía Nº1 (1958)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Luciano Berio

Sequenza VIII, para violín (1976)

Irvine Arditti, violín

Bun-Ching Lam (1954)

Atlas (2004)

Ensamble Atlas / Ed Spanjaard

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Anton Arensky

Suite Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Manuel García (compositor y cantante español, 1775-1832)

“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015

Monica Huggett, violín

Ton Koopman, clave

19.00

Ottorino Respighi

Concierto en modo mixolidio para piano y orquesta

Olli Mustonen, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Bohuslav Martinu

Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo

Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra op.50

Jeffrey McFadden, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Concerto Grosso Nº1

Jenny Lin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Suroeste de Alemania / Jiří Stárek

Joachim Raff

Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72

Alexander Zolotarev, piano

Richard Flury

Tres piezas para violín y piano

Sibylle e Isabel Tschopp, violín y piano

21.00

Música Nocturna

Camille Saint-Saëns

Sinfonía Nº3 en do menor, op.78, "con órgano"

Daniele Rossi, órgano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

22.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

Magali Mosnier, flauta

Xavier de Maistre, arpa

Orquesta del Mozarteum de Salzburg / Ivor Bolton

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

23.00

Industria Nacional

Claudia Montero

Cuarteto para Buenos Aires

American String Quartet

Benjamin Britten

Guía orquestal para la juventud. Variaciones y fuga sobre un tema de Henry Purcell, op.34

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1988

Martha Lambertini (1937-2019)

Gymel, para flauta y guitarra

Dúo Eterno Retorno