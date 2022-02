Programación Viernes 4 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Ricardo Cavalli y Guillermo Romero

Beatrice

Easy living

McCoy Tyner Trío

Mr.Gentle and Mr.Cool

Louise Rogers

Alice in wonderland

Alright, okay, you win

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo saraví)

03.30

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “El día de cumpleaños”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Tres preludios para piano, op.23: Nº 1 a 3

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Phil

Johannes Brahms

Cuarteto en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, N°2

Murray McLachlan, piano

Edouard Lalo

Obertura de la ópera El Rey de Ys

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto