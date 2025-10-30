PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/10/2025

Programación Viernes 31 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Phil Woods
I hadn’t anyone ‘till you
I got it bad and that ain’t good
Carioca

Bunny Brunel
Some day my prince will come

Luisa Sobral
Why should I?
Mr and Mrs Brown
O engraxador

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Béla Bartók
Concierto para violín y orquesta Nº1
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer

François Couperin
Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín

Claude Debussy
Estudios para piano, Libro 1º
Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos

Alberto Ginastera
Danzas argentinas, op.2
Luis Ascot, piano

Joseph Haydn
Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30
Trío Beaux Arts

John Dowland
Canciones Primer libro de canciones con laúd
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinet
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt
Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Benedetto Marcello
Introducción, Aria y Presto
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel
Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré
Dos piezas para guitarra: Vals en Sol mayor y La Catedral
Pepe Romero, guitarra

07.00

Pietro Mascagni
Mi primer vals
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Baiba Skride, violín
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók
Estudio para la mano izquierda
Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Antonin Dvorak
Terzetto en Do mayor, op.74
Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines
Petr Verner, viola

William Alwyn
Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa
Judith Hall, flauta
Elinor Bennett, arpa

Vincent D'Indy
Istar, variaciones sinfónicas, op. 42
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin
Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubet
Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784
Alfred Brendel, piano

Gerald Finzi
Romance para orquesta de cuerdas
English String Orchestra / William Boughton

10.00

André Caplet
Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano
Ensamble Initium

Franz Xaver Richter
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00
Los Caminos del Barroco

Nicola Matteis
Fantasía para violín solo en do menor
Jin Kim, violín

Gasparo Visconti
Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1
Simon Standage, violín
Friederike Chylek, clavecín

Francesco Geminiani
Concerto grosso en Mi mayor, op.5  N°11
Academy of Ancient Music / Andrew Manze

Pietro Castrucci
Sonata para viola da gamba y bajo continuo
La Rêveuse

Giovanni Stefano Carbonelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.1 N°2
Musica Antiqua Roma

Arcangelo Corelli
Concerto grosso en Do mayor, op. 6 N°10
The Brandenburg Consort / Roy Goodman

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma, poema sinfónico (1924)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Eunice Katunda
Dos estudios folklóricos, para piano
Beatriz Balzi, piano

Toshio Hosokawa
Fragmentos II (1989)
Pierre-Yves Artaud, flauta contralto
Cuarteto Arditti

Avner Dorman
Siklòn (2015)
Orqusta Boston Modern Project / Gil Rose

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

19.00

Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor
Gilbert Rowland, clave

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

20.00
La Gran Aldea (Suiza)

Sigismond Thalberg
Fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Beatrice di Tenda
Franceso Nicolosi, piano

Joachim Raff
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional