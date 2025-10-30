Programación Viernes 31 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Phil Woods
I hadn’t anyone ‘till you
I got it bad and that ain’t good
Carioca
Bunny Brunel
Some day my prince will come
Luisa Sobral
Why should I?
Mr and Mrs Brown
O engraxador
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Béla Bartók
Concierto para violín y orquesta Nº1
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer
François Couperin
Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave
Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín
Claude Debussy
Estudios para piano, Libro 1º
Martin Jones, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
Alberto Ginastera
Danzas argentinas, op.2
Luis Ascot, piano
Joseph Haydn
Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30
Trío Beaux Arts
John Dowland
Canciones Primer libro de canciones con laúd
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinet
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Liszt
Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Benedetto Marcello
Introducción, Aria y Presto
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Maurice Ravel
Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi
Agustín Barrios Mangoré
Dos piezas para guitarra: Vals en Sol mayor y La Catedral
Pepe Romero, guitarra
07.00
Pietro Mascagni
Mi primer vals
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda
Michael Haydn
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Baiba Skride, violín
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen
Béla Bartók
Estudio para la mano izquierda
Michel Beroff, piano
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman
08.00
Antonin Dvorak
Terzetto en Do mayor, op.74
Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines
Petr Verner, viola
William Alwyn
Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa
Judith Hall, flauta
Elinor Bennett, arpa
Vincent D'Indy
Istar, variaciones sinfónicas, op. 42
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
09.00
François Couperin
Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Schubet
Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784
Alfred Brendel, piano
Gerald Finzi
Romance para orquesta de cuerdas
English String Orchestra / William Boughton
10.00
André Caplet
Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano
Ensamble Initium
Franz Xaver Richter
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Los Caminos del Barroco
Nicola Matteis
Fantasía para violín solo en do menor
Jin Kim, violín
Gasparo Visconti
Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1
Simon Standage, violín
Friederike Chylek, clavecín
Francesco Geminiani
Concerto grosso en Mi mayor, op.5 N°11
Academy of Ancient Music / Andrew Manze
Pietro Castrucci
Sonata para viola da gamba y bajo continuo
La Rêveuse
Giovanni Stefano Carbonelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.1 N°2
Musica Antiqua Roma
Arcangelo Corelli
Concerto grosso en Do mayor, op. 6 N°10
The Brandenburg Consort / Roy Goodman
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Ottorino Respighi
Los pinos de Roma, poema sinfónico (1924)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Eunice Katunda
Dos estudios folklóricos, para piano
Beatriz Balzi, piano
Toshio Hosokawa
Fragmentos II (1989)
Pierre-Yves Artaud, flauta contralto
Cuarteto Arditti
Avner Dorman
Siklòn (2015)
Orqusta Boston Modern Project / Gil Rose
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
19.00
Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor
Gilbert Rowland, clave
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos
20.00
La Gran Aldea (Suiza)
Sigismond Thalberg
Fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Beatrice di Tenda
Franceso Nicolosi, piano
Joachim Raff
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional