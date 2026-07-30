PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/07/2026

Programación Viernes 31 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Shauli Einav
Premonition
Pathways

Aldorande
Sir Boastful

Helen Carr
Not mine
I’m glad there is you
Tulip or turnit

00.30
La Trasnoche Clásica

Antonio Caldara
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Klaus-Dieter Brandt, chelo
Alte Musik Köln

Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, op.32
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº44 en Re mayor, op.50, Nº6, Hob.III:48, "Cuarteto prusiano Nº6"
Cuarteto Tátrai

Francis Poulenc
Banalidades
Della Jones, mezzosoprano;
Malcolm Martineau, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en la menor, R. 440
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano

Orlando Gibbons
Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2
The Parley of instruments / Peter Holman

Fanny Mendelssohn Hensel
Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré
Nocturno de "Shylock", op.57
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00
Y la mañana va

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev
Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo

10.00

Alexander Glazunov
Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Si mayor, op.100
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Edward Elgar
Cuatro canciones para coro, op.53
Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handley

Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan
Marc-André Hamelin, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Nicholas Lanier
No more shall meads
Jeni Melia, soprano
Thomas Dunford, laúd

Louis Grabu
Aria “O Jealousy!” de la ópera “Albion and Albanius”
Rachel Redmond, soprano
Le Caravansérail / Bertrand Cuiller

Georg Frideric Handel
Selección de la Oda para el nacimiento de la reina Ana
Andreas Scholl, contratenor
Hélène Guilmette, soprano
Andreas Wolf, bajo-barítono
Vocalconsort Berlin
Akademie für Alte Musik Berlin / Marcus Creed

John Eccles
Selección de la música incidental para la obra de teatro “The Mad Lover”
Orquesta Barroca de Bremen

Maurice Greene
Obertura en Re mayor para clavecín
Trevor Pinnock, clavecín

William Boyce
- Primer movimiento de la Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
- Coro de apertura del Anthem “The King Shall Rejoice”
Coro de la Abadía de Westminster
Coronation Orchestra / Antonio Pappano

12.00
Al Mediodía

Albert Roussel
Trío para flauta, viola y arpa, op.40
Paul Verhey, flauta
Henk Guittart, viola
Herre-Jan Stegenga, chelo

Gustav Mahler
“Me he perdido para el mundo”, de las Canciones de Rückert
Janet Baker, mezzosoprano
Orquesta New Philharmonia / John Barbirolli

Luigi Gatti
Cuarteto para oboe en Fa mayor
Céline Moinet, oboe
Mohamed Huber, violín
Sindy Mohamed, viola
Tim Park, chelo

Aaron Copland
El Salón México
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Constant Lambert
Concierto para piano y nueve instrumentos (1934)
Ian Brown, piano
The Nash Ensamble

Jean Françaix (1912-1997)
Once variaciones sobre un tema de Haydn, para vientos y contrabajo (1982)
Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Chaya Czernowin
Aire: arrojada a través de plumas, matorrales, asfalto, aserrín y un aire peligroso, no olvidaré el sonido de, para ensamble de cámara (2015)
Ensamble Recherche de Berlín

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johan Halvorsen (Compositor noruego, 1864-1935)
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.28
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Sergei Taneyev
Trío para cuerdas en si menor
Belcanto Strings

Johann Christian Bach
Sinfonía en Re mayor, op.18, Nº6
The Hanover Band / Anthony Halstead

19.00

Giuseppe Tartini
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Roel Dieltiens, chelo
Ensamble 415 / Chiara Banchini

Johannes Brahms
Siete fantasías, op.116
Evgeny Kissin, piano

Francisco Tárrega
Tres mazurcas
Eduardo Fernández, guitarra

20.00
Momentos Musicales

22.00
Complemento musical

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano, op.62
Boris Berman, piano

23.00

Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell

Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano