Programación Viernes 31 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Shauli Einav
Premonition
Pathways
Aldorande
Sir Boastful
Helen Carr
Not mine
I’m glad there is you
Tulip or turnit
00.30
La Trasnoche Clásica
Antonio Caldara
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Klaus-Dieter Brandt, chelo
Alte Musik Köln
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, op.32
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº44 en Re mayor, op.50, Nº6, Hob.III:48, "Cuarteto prusiano Nº6"
Cuarteto Tátrai
Francis Poulenc
Banalidades
Della Jones, mezzosoprano;
Malcolm Martineau, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en la menor, R. 440
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano
Orlando Gibbons
Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2
The Parley of instruments / Peter Holman
Fanny Mendelssohn Hensel
Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano
Gabriel Fauré
Nocturno de "Shylock", op.57
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz
Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
07.00
Y la mañana va
Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano
Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo
Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
08.00
Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld
Sergei Prokofiev
Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo
10.00
Alexander Glazunov
Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Si mayor, op.100
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Edward Elgar
Cuatro canciones para coro, op.53
Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handley
Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan
Marc-André Hamelin, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Nicholas Lanier
No more shall meads
Jeni Melia, soprano
Thomas Dunford, laúd
Louis Grabu
Aria “O Jealousy!” de la ópera “Albion and Albanius”
Rachel Redmond, soprano
Le Caravansérail / Bertrand Cuiller
Georg Frideric Handel
Selección de la Oda para el nacimiento de la reina Ana
Andreas Scholl, contratenor
Hélène Guilmette, soprano
Andreas Wolf, bajo-barítono
Vocalconsort Berlin
Akademie für Alte Musik Berlin / Marcus Creed
John Eccles
Selección de la música incidental para la obra de teatro “The Mad Lover”
Orquesta Barroca de Bremen
Maurice Greene
Obertura en Re mayor para clavecín
Trevor Pinnock, clavecín
William Boyce
- Primer movimiento de la Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
- Coro de apertura del Anthem “The King Shall Rejoice”
Coro de la Abadía de Westminster
Coronation Orchestra / Antonio Pappano
12.00
Al Mediodía
Albert Roussel
Trío para flauta, viola y arpa, op.40
Paul Verhey, flauta
Henk Guittart, viola
Herre-Jan Stegenga, chelo
Gustav Mahler
“Me he perdido para el mundo”, de las Canciones de Rückert
Janet Baker, mezzosoprano
Orquesta New Philharmonia / John Barbirolli
Luigi Gatti
Cuarteto para oboe en Fa mayor
Céline Moinet, oboe
Mohamed Huber, violín
Sindy Mohamed, viola
Tim Park, chelo
Aaron Copland
El Salón México
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Constant Lambert
Concierto para piano y nueve instrumentos (1934)
Ian Brown, piano
The Nash Ensamble
Jean Françaix (1912-1997)
Once variaciones sobre un tema de Haydn, para vientos y contrabajo (1982)
Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll
Chaya Czernowin
Aire: arrojada a través de plumas, matorrales, asfalto, aserrín y un aire peligroso, no olvidaré el sonido de, para ensamble de cámara (2015)
Ensamble Recherche de Berlín
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johan Halvorsen (Compositor noruego, 1864-1935)
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.28
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset
Sergei Taneyev
Trío para cuerdas en si menor
Belcanto Strings
Johann Christian Bach
Sinfonía en Re mayor, op.18, Nº6
The Hanover Band / Anthony Halstead
19.00
Giuseppe Tartini
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Roel Dieltiens, chelo
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Johannes Brahms
Siete fantasías, op.116
Evgeny Kissin, piano
Francisco Tárrega
Tres mazurcas
Eduardo Fernández, guitarra
20.00
Momentos Musicales
22.00
Complemento musical
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano, op.62
Boris Berman, piano
23.00
Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano