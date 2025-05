Programación Viernes 30 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Howard Johnson

Testimony

High priest

Tommy Flanagan

Isn’t it romantic

Sleepin bee

“Solo piano”

Jaimee Paul

They can’t take that away from me

But not for me

I got rhythm

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº8 en re menor

René Clemencic, flauta dulce;

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo;

Christiane Jaccottet, clave

06.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Las damas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

07.00

John Ireland

Una obertura para Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Isaac Albeniz

Pavana, Bolero y Malagueña

Alicia de Larrocha, piano

Nicolò Paganini

Tema variado en La mayor, para violín y guitarra

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra

Jean Sibelius

La hija de Pohjola, poema sinfónico op.49

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen



08.00



Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142

Maria João Pires, piano

Alban Berg

Siete canciones tempranas

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

09.00



Johan Halvorsen

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor

Andreas Staier y Robert Hill, claves

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

10.00

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Gerhard Oppitz, piano

Johann Baptist Vanhal

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Sonata para dos violines y bajo continuo N°3 en la menor, Z. 804

Musica Amphion

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata Nº 1 en re menor

Lina Tur Bonet, violín

Kenneth Weiss, clavecín

Patxi Montero, viola da gamba

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata N°4 de las "Sonatas para un violín"

Romanesca / Andrew Manze

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y bajo continuo en la mayor, BWV1017

Lucy van Dael, violín

Bob van Asperen, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXII)

Jean Sibelius

Sinfonía N°4 en la menors, op.63 (1911)

Orquesta Sinfónica de Bouenemouth / Paavo Berglund

Howard Skempton

Selección de Preludios y fugas para piano (2011)

Carson Cooman, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor, Wq 172

Alison McGillivray, chelo

The English Concert / Andrew Manze

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Felix Mendelssohn

Mar calmo y próspero viaje, op.27

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

19.00



François Couperin

Magnificat

Sandrine Piau y Véronique Gens, sopranos

Emmanuel Balssa, viola da gamba

Christophe Rousset, órgano

Jan Ladislav Dussek

Gran Sonata en Si bemol mayor para piano a cuatro manos, op.74

Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

Ernest Bloch

Invierno - Primavera

Orquesta Sinfónica de la Cappella de San Petersburgo / Alexander Chernushenko

Engelbert Humperdinck

Nocturno para violín y cuarteto en Sol Mayor

Lydia Dubrovskaya, violín

Cuarteto Diógenes

20.00

La Gran Aldea (Escocia)

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6, “Biscay”

Chilingirian Quartet

Tradicional escoces

The Waefu' Heart (arreglo de Joseph Haydn)

Lorna Anderson, soprano

Haydn Trio Eisenstadt

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Roque de Pedro

Avatar de tango. Concierto para chelo y orquesta (2002)

Leo Viola, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd N°3, BWV 995 (transcripción para guitarra)

Marcelo Cinalli, guitarra

Diego Taranto

Fractura

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado