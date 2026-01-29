PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/01/2026

Programación Viernes 30 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº12 en sol sostenido menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Frederick Delius
Summer Night on the River, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº16 en La bemol mayor, op.24 Nº3
Mazurca para piano Nº17 en si bemol menor, op.24 Nº4
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30 Nº1
Mazurca para piano Nº19 en si menor, op.30 Nº2
Artur Rubinstein, piano

William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano

Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano

Jean Sibelius
Cuarteto en re menor, op.56, "Voces íntimas"
Cuarteto Guarneri

Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel; Amarilli mia bella
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Claudio Arrau, piano

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
Lászlo Czidra, flauta dulce;
Gergely Sárközy, viola bastarda

Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók

George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

07.00
Y la mañana va

Sergei Prokofiev
"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel
Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin
Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor
María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini
“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré
Elegía para chelo y orquesta, op.24
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00

Leos Janacek
Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy
Cuarteto Smetana

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia

Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.2 y op.77
Nils-Erik Sparf, violin
Bengt Forsberg, piano

09.00

Alphons Diepenbrock
Himno para violín y orquesta
Emmy Verhey, violín
Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor
Christoph Eschenbach, piano
Norbert Brainin, violín
Peter Schidlof, viola
Martin Lovett, chelo

Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera “Peter Grimes”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María
Felicity Lott, soprano
Charles Brett, contratenor
Thomas Allen, bajo
Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Anatoli Liadov
Variaciones sobre una canción popular polaca, op.51
Monique Duphil, piano

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 - 1795)
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Jan Vogler, chelo
Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

11.00
Música de Verano

André Caplet
Dos pequeñas piezas para flauta y piano
Éduard Sabo, flauta
Laurent Wagschal, piano

Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415

Johannes Brahms
Obertura trágica en re menor, op. 81
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Henry Purcell
Suite “El nudo gordiano desatado”
The Parley of Instruments / Peter Holman

12.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Henryk Szeryng, violín
Artur Rubinstein, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Orquesta de Cámara Orpheus

Wilhelm Friedemann Bach
Fantasía para clave en do menor
Christophe Rousset, clave

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano

Johann Georg Albrechtsberger (compositor austríaco, 1736-1809)
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Piotr Ilich Chaikovsky
Obertura 1812, op.49
Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Adolf Hasse
Salve Regina a dos voces en Mi bemol mayor
Barbara Bonney, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano

19.00h

Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta en re menor
Katharina Spreckelsen, oboe
The English Concert / Harry Bicket

Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim

George Antheil (compositor estadounidense, 1900-1959)
En las llanuras
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°3 en Do mayor, K.285b
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux

20.00
Música de Verano

Juan Crisóstomo Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto de Ginebra

Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Robert Treviño

Nicolai Roslavets
Dos poemas (1920)
Olga Andryuschenko, piano

21.00

Jan Dimas Zelenka
Sonata Nº6 en do menor para dos oboes y continuo, ZWV 181/6
Sinfonía Bach / Daniel Abraham

Ivan Jandoshkin
“Por el puente, este puente” y “¿Es éste mi destino, este destino?” y “¿Por qué te ves tan triste, paloma?” de Antiguas canciones rusas
Anastasia Jitruk, violín
Dimitri Yacubovsky, viola
Kyrill Yevtushenko, chelo

Richard Strauss
Cuatro últimas canciones
Cheryl Studer, soprano
Orquesta del Estado de Dresde / Giuseppe Sinopoli

22.00

Domenico Scarlatti
Sonatas para teclado, K. 380, 454, 491
Scott Ross, clave

Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Paul Watkins, chelo
Huw Watkins, piano

Arvo Pärt
“Quinta oda”, del Kanon Pokajanen (Canon de Arrepentimiento) (1997)
Coro Filarmónico de Estonia / Tõnu Kaljuste

Leo Brouwer
Canción de cuna (arreglo de una canción tradicional), Ojos brujos, Guajira y Zapateo, para guitarra
Silvia Costanzo, guitarra

23.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Isaac Albéniz
Mallorca (transcripción Andrés Segovia)
Ernesto Bitetti, guitarra