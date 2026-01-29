Programación Viernes 30 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº12 en sol sostenido menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Frederick Delius
Summer Night on the River, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº16 en La bemol mayor, op.24 Nº3
Mazurca para piano Nº17 en si bemol menor, op.24 Nº4
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30 Nº1
Mazurca para piano Nº19 en si menor, op.30 Nº2
Artur Rubinstein, piano
William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano
Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano
Jean Sibelius
Cuarteto en re menor, op.56, "Voces íntimas"
Cuarteto Guarneri
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel; Amarilli mia bella
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Claudio Arrau, piano
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
Lászlo Czidra, flauta dulce;
Gergely Sárközy, viola bastarda
Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók
George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard
07.00
Y la mañana va
Sergei Prokofiev
"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Johann Nepomuk Hummel
Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer
Frédéric Chopin
Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor
María Joao Pires, piano
Giacomo Puccini
“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
Gabriel Fauré
Elegía para chelo y orquesta, op.24
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier
08.00
Leos Janacek
Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy
Cuarteto Smetana
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia
Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.2 y op.77
Nils-Erik Sparf, violin
Bengt Forsberg, piano
09.00
Alphons Diepenbrock
Himno para violín y orquesta
Emmy Verhey, violín
Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk
Ludwig van Beethoven
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor
Christoph Eschenbach, piano
Norbert Brainin, violín
Peter Schidlof, viola
Martin Lovett, chelo
Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera “Peter Grimes”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
10.00
Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María
Felicity Lott, soprano
Charles Brett, contratenor
Thomas Allen, bajo
Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Anatoli Liadov
Variaciones sobre una canción popular polaca, op.51
Monique Duphil, piano
Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 - 1795)
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Jan Vogler, chelo
Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel
11.00
Música de Verano
André Caplet
Dos pequeñas piezas para flauta y piano
Éduard Sabo, flauta
Laurent Wagschal, piano
Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415
Johannes Brahms
Obertura trágica en re menor, op. 81
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Henry Purcell
Suite “El nudo gordiano desatado”
The Parley of Instruments / Peter Holman
12.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Henryk Szeryng, violín
Artur Rubinstein, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Orquesta de Cámara Orpheus
Wilhelm Friedemann Bach
Fantasía para clave en do menor
Christophe Rousset, clave
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
Johann Georg Albrechtsberger (compositor austríaco, 1736-1809)
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz
Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Piotr Ilich Chaikovsky
Obertura 1812, op.49
Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johann Adolf Hasse
Salve Regina a dos voces en Mi bemol mayor
Barbara Bonney, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano
19.00h
Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta en re menor
Katharina Spreckelsen, oboe
The English Concert / Harry Bicket
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
George Antheil (compositor estadounidense, 1900-1959)
En las llanuras
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°3 en Do mayor, K.285b
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux
20.00
Música de Verano
Juan Crisóstomo Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto de Ginebra
Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Robert Treviño
Nicolai Roslavets
Dos poemas (1920)
Olga Andryuschenko, piano
21.00
Jan Dimas Zelenka
Sonata Nº6 en do menor para dos oboes y continuo, ZWV 181/6
Sinfonía Bach / Daniel Abraham
Ivan Jandoshkin
“Por el puente, este puente” y “¿Es éste mi destino, este destino?” y “¿Por qué te ves tan triste, paloma?” de Antiguas canciones rusas
Anastasia Jitruk, violín
Dimitri Yacubovsky, viola
Kyrill Yevtushenko, chelo
Richard Strauss
Cuatro últimas canciones
Cheryl Studer, soprano
Orquesta del Estado de Dresde / Giuseppe Sinopoli
22.00
Domenico Scarlatti
Sonatas para teclado, K. 380, 454, 491
Scott Ross, clave
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Paul Watkins, chelo
Huw Watkins, piano
Arvo Pärt
“Quinta oda”, del Kanon Pokajanen (Canon de Arrepentimiento) (1997)
Coro Filarmónico de Estonia / Tõnu Kaljuste
Leo Brouwer
Canción de cuna (arreglo de una canción tradicional), Ojos brujos, Guajira y Zapateo, para guitarra
Silvia Costanzo, guitarra
23.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Isaac Albéniz
Mallorca (transcripción Andrés Segovia)
Ernesto Bitetti, guitarra