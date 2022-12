Programación Viernes 30 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Stefano Di Battista

Don’t stand so close to me

Una carezza in un pugno (una caricia en un puño)

Teté Montoliú

No hago otra cosa que pensar en ti

Paris Combo

Le magasin de porcelaine

Tout excusé

Je te vois partout

01.30

La Trasnoche de La 96.7

William Walton

Obertura para el Festival de Johannesburg

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"

L´estro armonico / Derek Solomons

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº13 en Si bemol mayor, op.130

Cuarteto Emerson

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº1 en Re mayor, "Titán"

Orquesta Sinfónica de la Radio Ljubljana / Anton Nanut

Alessandro Scarlatti

Concerto para oboe y orquesta en la menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Eduardo Sainz de la Maza

Homenaje a la guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

George Frideric Handel

Obertura para dos clarinetes y corno, HWV 424. "Obertura Fitzwilliam"

Keith Puddy y Gary Brodie, clarinetes;

Susan Dent, corno

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi

Sinfonia a 4 en si menor, R.169, "Al Santo sepolcro"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Barajan

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Y la mañana va

Granville Bantock

El Pierrot del minuto

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Johannes Brahms

Valses para piano, op.39

Gerhard Oppitz, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Heino Eller (compositor estonio, 1887-1970)

“Crepúsculo”, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00



Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Nícolo Porpora

“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata

Iestyn Davies, contratenor

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

09.00



Ernest Bloch

Concierto sinfónico para piano y orquesta en si menor

Halida Dinova, piano

Cappella Académica de San Petersburgo / Alexander Chernushenko

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en la menor, op.2, Nº12, Ryom 32

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

10.00

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Eva Knardahl, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"

Cantilena / Adrian Shepherd

Claude Debussy

Sonata para flauta, viola y arpa

Ursula Holliger, arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Serge Collot, viola

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto