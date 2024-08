Programación Viernes 30 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Charlie Parker

The Bird

They can’t take that away from me

I get a kick out of you

Doug Raney

Mr PC

Dinah Washington

Our love is here to stay

I’ve got a crush on you

Sunny side of the street

00.30

La Trasnoche Clásica

Anton Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22

Cuarteto Borodin

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº2 en Mi mayor, BWV 1053

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Golschmann

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Lex Eisenhardt, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío (Divertimento) en Si bemol mayor, K.254

Trío Beaux Arts

06.00

Y la mañana va

Johann Evangelist Brandl (compositor alemán, 1760-1837)

Obertura “Nanthild, la doncella de Valbella”, op.50

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Kevin Griffiths

Francesco Cilea

Cuatro piezas para piano: “Romance”, “Humorada”, “En la aldea” y “Aire español”

David Boldrini, piano

Johann Vierdanck

Passamezzo en la menor

Ensamble Parnassi Musici

Joseph Haydn

Sinfonía Nº101 en Re mayor, "El reloj"

Orquesta Estatal de Hungría / Ervin Lukács



07.00

Emmanuel Chabrier

“España”, rapsodia para orquesta

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)

En la quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst



08.00



Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock

Philip Glass

“El Cañón”, episodio dramático para orquesta

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Felix Mendelssohn

Rondó caprichoso, op.14

Murray Perahia, piano



09.00

Malcolm Arnold

Sinfonía Nº5 op.74

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birminghan / Malcolm Arnold

Johann Kaspar Mertz

Flores de la patria húngara, op.1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Robert Schumann

Adagio y alegro para corno y piano, op.70

Richard Watkins, corno

Julius Drake, piano



10.00

Francesco Salieri

“La tempesta di mare”, sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Paul Hindemith

“1922”, suite para piano op.26

Hans Petermandl, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

11.00

Los Caminos del Barroco

Marin Marais

De su 2° libro de piezas para viola da gamba:

Las voces humanas

Campanas

Salomé Gasselin y Mathias Ferré, violas da gamba

Justin Taylor, clavecín

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor “La folia”, op.5 N°12

Enrico Gatti, violín

Gaetano Nasillo, cello

Guido Morini, clavecín

Evaristo Felice dall'Abaco

Concierto para varios instrumentos en Re mayor, op. 6 N° 12

Il Tempio Armonico

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines, viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en re menor, (catálogo Ryom) RV 565

Manfredo Kraemer y Pablo Valetti, violín

Jordi Savall, viola da gamba

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, “Verano”, (catálogo Ryom) RV 315

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Daniel Barenboim, piano

Franz Schubert

Noche y ensueño, D.827

Nicolai Gedda, tenor

Erik Werba, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto simbólico. Impresiones de la vida mundana, para flauta, saxo alto, arpa, celesta y coro femenino (1922)

Toninho Carrasqueira, flauta

Dílson Florêncio, saxo alto

Liuuba Klevtsova, harp

Maria Elisa Risarto, celesta

Coro Femenino

Gil Jardim, dirección

Alfredo Casella

Paganiniana, op.65 (1942)

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

Paweł Mykietyn (1971)

La Strada (La calle) (1991)

Paweł Gusnar, saxo soprano

Aleksandra Ohar Sprawka, chelo

Joanna Opalińska, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Camille Saint-Saëns

Danza macabra, op.40

Andres Wan, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Pagano

Joaquín Rodrigo

Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta

Los Romeros

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wanda Landowska

Noche de otoño

David Kadouch, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

19.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Otto Nicolai

"Horch, die Lerche singt im Hain" de la ópera Las alegres comadres de Windsor

Fritz Wunderlich, tenor

Orquesta del Estado de Baviera / Robert Heger

Peter Erasmus Lange-Müller

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

Igor Stravinsky

Fuegos artificiales, fantasía para gran orquesta op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Ole Bull

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”

Annar Follesø, violín

Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Christian Sinding

Sonata para piano en si menor, op.91

Jerome Lowenthal, piano

Georg von Bertouch

Sonata en trío Nº 11 en Fa mayor

Ensamble barroco de Bergen

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Isaac Albéniz

Iberia. Segundo cuaderno (“Rondeña”, “Almería” y “Triana”)

Valentina Díaz-Frénot, piano

Jorge Fontenla

Toccata para orquesta, op.40

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en el Auditorio Juan Victoria de la Universidad Nacional de San Juan el 5 de agosto del año 2016

Gacian Reynau

Vete, amor mío

Johan Robert “Trebor”

Cuánta dicha hay en mi corazónl

Giraut d’Espahna de Tolosa

Danza

Ensamble Speculum / Ernesto Schmied