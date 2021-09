Programación Viernes 3 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Joe Gordon

A song for Richard

Mariana

Ralph Towner

Father time

Duende

Dakota Staton

Broadway

Trust in me

The late late show

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4, HWV 315

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en do sostenido menor, K.476 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Gyula Németh

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Tchaikovsky

Marcha eslava, op.31

Orquesta Estatal de Hungría / Adam Fischer

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº3

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Variaciones sobre un tema de Bach, Searle 180

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Seis Gnossiennes

Alexandre Tharaud, piano

Johann Gottlieb Graun

Obertura en la menor

Akademie fur Alte Musik de Berlin

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto