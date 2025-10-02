Programación Viernes 3 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Benny Goodman
After you’ve gone
Body and soul
China boy
Fabrizio Bai
Alto mate
Pellicano moonlight
Rondi Charleston
I’ve got just about everything
Talk to me baby
Nobody else but me
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131
Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos
John Jenkins
Fantasía-suite en Fa mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Claudio Arrau, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera
Antonin Dvorák
Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152
Cuarteto Hagen
Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Miguel Ángel Estrella, piano
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete para piano
Paquito D'Rivera, clarinete;
Aldo Antognazzi, piano
César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Luis Fernando Benedini, piano
Cuarteto Bessler-Reis
Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Johannes Brahms
Obertura para una fiesta académica, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Eugen D'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Cristoph Henkel, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2
Cuarteto Purcell
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº2 en la menor, op.13
Cuarteto Melos
06.00
Y la mañana va
Paul Lincke (compositor alemán que vivió entre 1866 y 1946)
Obertura para una celebración publica
Orquesta Estatal de Brandeburgo / Ernst Theis
Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hoboken 7, Nro.4
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta de los Champs-Élysées / Alessandro Moccia
Franz Liszt
Segunda fantasía sobre motivos de las Soirées musicales de Rossini Leslie Howard, piano
Richard Strauss
Preludio de la ópera Capricho, op.83 (Arreglo para orquesta de cuerdas de Esa-Pekka Salonen)
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
07.00
Edward Elgar
Froissart, obertura de concierto, op.19
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
Antonin Dvorák
Tres piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b
Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes
György Hortobágyi, fagot
André Caplet
Leyenda, para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam
08.00
Luigi Cherubini
Nueve contradanzas
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Jules Massenet
“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner
Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Vladimir Ashkenazy, piano
09.00
Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28. Versión original del compositor
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino
Marc-Antoine Charpentier
Letanías de la Virgen, para seis voces y bajo contínuo
Les Arts Florissants / William Christie
10.00
Malcolm Arnold
Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115
Martin Fröst, clarinete
Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Mikhail Pletnev, piano
Franz Schubert
Cuarteto Nº1 en diferentes tonalidades, Deutsch 18
Cuarteto Melos
11.00
Los Caminos del Barroco
Domenico Zipoli
Beatus Vir
Florilegium
Padre Antonio Soler
Fandango en re menor
Federico Caldara, clavecín
Claudio Monteverdi
“Sì dolce è'l tormento”
Marco Beasley, tenor
Accordone / Guido Moroni
-“Pur ti miro”, dúo de Nrón y Popea de “La coronación de Popea”
Philippe Jaroussky, contratenor
Nuria Rial, soprano
L'Arpeggiata / Christina Pluhar
Antonio Vivaldi
“Otoño” y “Primavera”, dos conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo de su opus 8.
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Robert Schumann
Album para la juventud, op.68 (selección)
Angela Brownridge, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Jehan Alain
El jardín suspendido, para órgano (1934)
Lars Notto Birkeland, órgano
Paul Ben Haim
Variaciones sobre un tema hebreo, para trío con piano (1939)
Trío García
Corrie van Binsbergen (1957)
Nota al margen. Informe Howard. Página 30 (2008)
Barbara Hannigan, soprano
Ensamble Askö/Schönberg / Étienne Siebens
Liza Lim
Tejeor de sueños, para flauta Ganassi en Do
Geneviève Lacey, flauta Ganassi en Do
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Niccolò Jommelli (1714 – 1774)
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria Joao Pires, piano
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
19.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Francisco Tárrega
Tres mazurcas
Eduardo Fernández, guitarra
20.00
La Gran Aldea (Dinamarca)
Rued Langgard
Sinfonía Nº5, La naturaleza de la estepa
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en la menor, op.80
Nina Gade, piano
Dietrich Buxtehude
Preludio para órgano en Do mayor, BuxWV 138
Enzio Forsblom, órgano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Sergio Calligaris
Tres madrigales, op.13 (1979)
Maria Cecilia Rossetti, soprano
Sofia Mujametova, mezzosoprano
Antonio Amorosi, tenor
Sergio Calligaris, clave
Arturo Sacchetti, órgano y direción
Heitor Villa-Lobos
Bachiana Brasileira Nª4, para piano
Alma Petcherkjy, piano
Juan Vázquez
Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos
Anónimo
Alta reina soberana, villancicos
Juan Ponce
De la Resurrección, villancico
Anónimo
E la don don, villancico
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía
Pablo Ortiz
Módica barbarie (2000)
Compañía Oblicua / Marcelo Delgado