Programación Viernes 3 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Goodman

After you’ve gone

Body and soul

China boy

Fabrizio Bai

Alto mate

Pellicano moonlight

Rondi Charleston

I’ve got just about everything

Talk to me baby

Nobody else but me

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

John Jenkins

Fantasía-suite en Fa mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Antonin Dvorák

Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152

Cuarteto Hagen

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Miguel Ángel Estrella, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete para piano

Paquito D'Rivera, clarinete;

Aldo Antognazzi, piano

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Antonio Caldara

Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Johannes Brahms

Obertura para una fiesta académica, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Cuarteto Purcell

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº2 en la menor, op.13

Cuarteto Melos

06.00

Y la mañana va

Paul Lincke (compositor alemán que vivió entre 1866 y 1946)

Obertura para una celebración publica

Orquesta Estatal de Brandeburgo / Ernst Theis

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hoboken 7, Nro.4

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta de los Champs-Élysées / Alessandro Moccia

Franz Liszt

Segunda fantasía sobre motivos de las Soirées musicales de Rossini Leslie Howard, piano

Richard Strauss

Preludio de la ópera Capricho, op.83 (Arreglo para orquesta de cuerdas de Esa-Pekka Salonen)

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

07.00

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Antonin Dvorák

Tres piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

André Caplet

Leyenda, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

08.00



Luigi Cherubini

Nueve contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

09.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28. Versión original del compositor

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, para seis voces y bajo contínuo

Les Arts Florissants / William Christie

10.00

Malcolm Arnold

Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115

Martin Fröst, clarinete

Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Mikhail Pletnev, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº1 en diferentes tonalidades, Deutsch 18

Cuarteto Melos

11.00

Los Caminos del Barroco

Domenico Zipoli

Beatus Vir

Florilegium

Padre Antonio Soler

Fandango en re menor

Federico Caldara, clavecín

Claudio Monteverdi

“Sì dolce è'l tormento”

Marco Beasley, tenor

Accordone / Guido Moroni

-“Pur ti miro”, dúo de Nrón y Popea de “La coronación de Popea”

Philippe Jaroussky, contratenor

Nuria Rial, soprano

L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Antonio Vivaldi

“Otoño” y “Primavera”, dos conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo de su opus 8.

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Robert Schumann

Album para la juventud, op.68 (selección)

Angela Brownridge, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Jehan Alain

El jardín suspendido, para órgano (1934)

Lars Notto Birkeland, órgano

Paul Ben Haim

Variaciones sobre un tema hebreo, para trío con piano (1939)

Trío García

Corrie van Binsbergen (1957)

Nota al margen. Informe Howard. Página 30 (2008)

Barbara Hannigan, soprano

Ensamble Askö/Schönberg / Étienne Siebens

Liza Lim

Tejeor de sueños, para flauta Ganassi en Do

Geneviève Lacey, flauta Ganassi en Do

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Niccolò Jommelli (1714 – 1774)

“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendriks, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

19.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"

Ádám Friedrich, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Heinrich Franz von Biber

“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Francisco Tárrega

Tres mazurcas

Eduardo Fernández, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Rued Langgard

Sinfonía Nº5, La naturaleza de la estepa

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en la menor, op.80

Nina Gade, piano

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en Do mayor, BuxWV 138

Enzio Forsblom, órgano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Sergio Calligaris

Tres madrigales, op.13 (1979)

Maria Cecilia Rossetti, soprano

Sofia Mujametova, mezzosoprano

Antonio Amorosi, tenor

Sergio Calligaris, clave

Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos

Bachiana Brasileira Nª4, para piano

Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez

Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos

Anónimo

Alta reina soberana, villancicos

Juan Ponce

De la Resurrección, villancico

Anónimo

E la don don, villancico

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz

Módica barbarie (2000)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado



