PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

02/10/2025

Programación Viernes 3 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Benny Goodman
After you’ve gone
Body and soul
China boy

Fabrizio Bai
Alto mate
Pellicano moonlight
Rondi Charleston
I’ve got just about everything
Talk to me baby
Nobody else but me

00.30
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131
Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

John Jenkins
Fantasía-suite en Fa mayor
The Parley of instruments / Peter Holman

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Claudio Arrau, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Antonin Dvorák
Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152
Cuarteto Hagen

Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Miguel Ángel Estrella, piano

Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete para piano
Paquito D'Rivera, clarinete;
Aldo Antognazzi, piano

César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Luis Fernando Benedini, piano
Cuarteto Bessler-Reis

Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln

Johannes Brahms
Obertura para una fiesta académica, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Eugen D'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Cristoph Henkel, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2
Cuarteto Purcell

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº2 en la menor, op.13
Cuarteto Melos

06.00
Y la mañana va

Paul Lincke (compositor alemán que vivió entre 1866 y 1946)
Obertura para una celebración publica
Orquesta Estatal de Brandeburgo / Ernst Theis

Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hoboken 7, Nro.4
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta de los Champs-Élysées / Alessandro Moccia

Franz Liszt
Segunda fantasía sobre motivos de las Soirées musicales de Rossini Leslie Howard, piano

Richard Strauss
Preludio de la ópera Capricho, op.83 (Arreglo para orquesta de cuerdas de Esa-Pekka Salonen)
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

07.00

Edward Elgar
Froissart, obertura de concierto, op.19
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Antonin Dvorák
Tres piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b
Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes
György Hortobágyi, fagot

André Caplet
Leyenda, para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

08.00

Luigi Cherubini
Nueve contradanzas
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Jules Massenet
“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Vladimir Ashkenazy, piano

09.00

Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28. Versión original del compositor
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Marc-Antoine Charpentier
Letanías de la Virgen, para seis voces y bajo contínuo
Les Arts Florissants / William Christie

10.00

Malcolm Arnold
Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115
Martin Fröst, clarinete
Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Mikhail Pletnev, piano

Franz Schubert
Cuarteto Nº1 en diferentes tonalidades, Deutsch 18
Cuarteto Melos

11.00
Los Caminos del Barroco

Domenico Zipoli
Beatus Vir
Florilegium

Padre Antonio Soler
Fandango en re menor
Federico Caldara, clavecín

Claudio Monteverdi
“Sì dolce è'l tormento”
Marco Beasley, tenor
Accordone / Guido Moroni

-“Pur ti miro”, dúo de Nrón y Popea de “La coronación de Popea”
Philippe Jaroussky, contratenor
Nuria Rial, soprano
L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Antonio Vivaldi
“Otoño” y “Primavera”, dos conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo de su opus 8.
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano

Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano

Robert Schumann
Album para la juventud, op.68 (selección)
Angela Brownridge, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Jehan Alain
El jardín suspendido, para órgano (1934)
Lars Notto Birkeland, órgano

Paul Ben Haim
Variaciones sobre un tema hebreo, para trío con piano (1939)
Trío García

Corrie van Binsbergen (1957)
Nota al margen. Informe Howard. Página 30 (2008)
Barbara Hannigan, soprano
Ensamble Askö/Schönberg / Étienne Siebens

Liza Lim
Tejeor de sueños, para flauta Ganassi en Do
Geneviève Lacey, flauta Ganassi en Do

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Niccolò Jommelli (1714 – 1774)
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria Joao Pires, piano

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

19.00

Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Francisco Tárrega
Tres mazurcas
Eduardo Fernández, guitarra

20.00
La Gran Aldea (Dinamarca)

Rued Langgard
Sinfonía Nº5, La naturaleza de la estepa
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en la menor, op.80
Nina Gade, piano

Dietrich Buxtehude
Preludio para órgano en Do mayor, BuxWV 138
Enzio Forsblom, órgano

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional

Sergio Calligaris
Tres madrigales, op.13 (1979)
Maria Cecilia Rossetti, soprano
Sofia Mujametova, mezzosoprano
Antonio Amorosi, tenor
Sergio Calligaris, clave
Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos
Bachiana Brasileira Nª4, para piano
Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez
Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos
Anónimo
Alta reina soberana, villancicos
Juan Ponce
De la Resurrección, villancico
Anónimo
E la don don, villancico
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz
Módica barbarie (2000)
Compañía Oblicua / Marcelo Delgado