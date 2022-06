Programación Viernes 3 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

George Coleman

Lo-Joe

Blondie’s waltz

Aaron Parks

Elsewhere

Mark Murphy

Put the blame on mame

Honeysuckle rose

Swinging on a star

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Claudio Arrau, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Alessandro Scarlatti

Sonata para chelo y bajo continuo en re menor

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;

Konrad Junghänel, tiorba;

Robert Kohnen, clave

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Franz Schubert

Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, "La muerte y la doncella"

Cuarteto Melos

Joseph Haydn

Sinfonía Nº101 en Re mayor, Hob.I:100, "El reloj"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº1 en La mayor, BWV 806

Glenn Gould, piano

07.00

Y la mañana va

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum

08.00



Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

09.00



Franz Schubert

Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº2 en La bemol mayor y Nº3 en fa menor

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

10.00

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Andrew Litton

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor

Ensamble Rebel

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto