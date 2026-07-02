PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

02/07/2026

Programación Viernes 3 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Martin Landström y Gustav Lundgren
No time for drinks
Bossa for Noa
Jazz by night

Boston Horns
Pink polyester

Vanessa Rubin
Weekend
Next time around
Good bait

00.30
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Alan Hacker, clarinete;
Jennifer Ward Clark, chelo;
Richard Burnett, piano

Alessandro Rolla
Divertimento para violín y orquesta en Mi bemol mayor, BI 482
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano

Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56 (versión para trío de guitarras)
Trío de Guitarras de Ámsterdam

Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman

Josquin Desprez
Usquequo, Domine
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, hob. VIIe:1
Wynton Marsalis, trompeta
National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Edward Elgar
Obertura En el Sur (Alassio), op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

John Corigliano
Fantasy on an ostinato (Fantasía sobre un ostinato) para piano
Emanuel Ax, piano

Agostino Steffani
Qui Diligit Mariam
Salvo Vitale, bajo;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Franco Fagioli, contratenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
Coro de la Radiotelevisione Svizzera

Béla Bartók
Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84
Isaac Stern, violín;
Yefim Bronfman, piano

Peter Benoit (compositor flamenco 1834-1901)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a (Relato sinfónico)
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº3 en do sostenido menor, op.39
Maurizio Pollini, piano

07.00
Y la mañana va

Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics

08.00

Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)
Concierto para piano y orquesta en Mi mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Romanza para piano en fa menor, op.5
Mijail Pletnev, piano

09.00

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Bohuslav Martinu
Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco
Dietrich Panke, chelo
Viola Mokrosh, piano

10.00

Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Johann Sebastian Bach
Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.
Artur Rubinstein, piano

Carl Maria von Weber
Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45
Zdenek Tylsar, corno
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

11.00
Los Caminos del Barroco

Alessandro Marcello
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor, op. 1 Nº2
Marcel Ponseele, oboe barroco
Ensemble Il Gardellino / Marcel Ponseele

Benedetto Marcello
Sonata para violonchelo y bajo continuo en sol menor, Op.2 Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, violonchelos
Robert Kohnen, clavecín

Elisabeth Jacquet de La Guerre
Trío sonata en sol menor
Lina Tur Bonet, violín barroco
Kenneth Weiss, clavecín
Patxi Montero, viola da gamba

Guillermina de Bayreuth
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Caterva Musica

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº5
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

12.00
Al Mediodía

Franz Liszt
“El valle de Obermann”, de Años de peregrinaje. Primer Año. Suiza
Lazar Berman, piano

Saverio Mercadante
Concierto en re menor para corno y orquesta
Hermann Baumann, corno
The Masterplayers / Richard Schumacher

Jacques Ibert
Trío para violín, viola y arpa
Kees Hüllsmann, violín
Marien van Staalen, viola
Ernestine Stoop, arpa

Oskar Nedbal
Scherzo-capricho, op.15
Orquesta Sinfónica de Carlsbad / Douglas Bostock

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Sergei Prokofiev
Sonata N°3 para piano en la menor, op.28 (1917)
Martha Argerich, piano

Zoltán Kodály
Los ancianos y Muchachas noruegas
Coro de la Radio Televisión de Hungría / Ferenc Sapszon

André Jolivet (1905-1974)
Controversia, para oboe y flauta (1968)
Peter Kirstein, oboe
Gesine Dreyer, arpa

Anna Thorvalsdóttir
Catamorfosis, para gran orquesta sinfónica (2020)
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania del Elba / Alan Gilbert

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850 – 1928)
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, "Nórdica"
Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Marianna Martines
Il primo amore
Nuria Rial, soprano
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Johannes Brahms
Variaciones para dos pianos sobre un tema de Haydn, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

19.00

Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Joseph Haydn
Trío Nº19 en Fa mayor, Hob.XV:6
Trío 1790

Johann Baptist Georg Neruda
Sinfonía "Friderico" para cuerdas
Ensamble Hofkapelle de Batzdorf

Gerónimo Giménez
Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (transcripción para trío de guitarras de José Ignacio López)
Trío Gótico

20.00
Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de “Las bodas de Fígaro”, K.492
English Sinfonia / Charles Groves

John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
The Parley of Instruments / Roy Goodman

Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

21.00

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en si menor, BWV 1014
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave

Franz Liszt
Rapsodia española para piano, S.254
Murray Perahia, piano

Carl Nielsen
Serenata in vano
Sally Guenther, chelo
Torbjön Eide, contrabajo
Miembros del Quinteto de Vientos de Bergen

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en La Mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº11
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

22.00
Industria Nacional

Claudio Alsuyet (1957)
Alborada en el aire, para oboe, violín, viola y chelo
Andrés Spiller, oboe
Marta Roca, violín
Marcela Magin, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo

Jorge Maronna
Tres madrigales de Torcuato Tasso
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Richard Strauss
Burlesca en re menor para piano y orquesta
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992

Norma Lado
Azul profundo, para marimba
Ángel Frette, marimba

Agustín Bardi
Gallo ciego
Eduardo Falú
Canción del jangadero
Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

23.00
Complemento musical

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano