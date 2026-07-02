Programación Viernes 3 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Martin Landström y Gustav Lundgren
No time for drinks
Bossa for Noa
Jazz by night
Boston Horns
Pink polyester
Vanessa Rubin
Weekend
Next time around
Good bait
00.30
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Alan Hacker, clarinete;
Jennifer Ward Clark, chelo;
Richard Burnett, piano
Alessandro Rolla
Divertimento para violín y orquesta en Mi bemol mayor, BI 482
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano
Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56 (versión para trío de guitarras)
Trío de Guitarras de Ámsterdam
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman
Josquin Desprez
Usquequo, Domine
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe
Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, hob. VIIe:1
Wynton Marsalis, trompeta
National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Edward Elgar
Obertura En el Sur (Alassio), op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
John Corigliano
Fantasy on an ostinato (Fantasía sobre un ostinato) para piano
Emanuel Ax, piano
Agostino Steffani
Qui Diligit Mariam
Salvo Vitale, bajo;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Franco Fagioli, contratenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
Coro de la Radiotelevisione Svizzera
Béla Bartók
Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84
Isaac Stern, violín;
Yefim Bronfman, piano
Peter Benoit (compositor flamenco 1834-1901)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a (Relato sinfónico)
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº3 en do sostenido menor, op.39
Maurizio Pollini, piano
07.00
Y la mañana va
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert
Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics
08.00
Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)
Concierto para piano y orquesta en Mi mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Romanza para piano en fa menor, op.5
Mijail Pletnev, piano
09.00
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Bohuslav Martinu
Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco
Dietrich Panke, chelo
Viola Mokrosh, piano
10.00
Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Johann Sebastian Bach
Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.
Artur Rubinstein, piano
Carl Maria von Weber
Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45
Zdenek Tylsar, corno
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
11.00
Los Caminos del Barroco
Alessandro Marcello
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor, op. 1 Nº2
Marcel Ponseele, oboe barroco
Ensemble Il Gardellino / Marcel Ponseele
Benedetto Marcello
Sonata para violonchelo y bajo continuo en sol menor, Op.2 Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, violonchelos
Robert Kohnen, clavecín
Elisabeth Jacquet de La Guerre
Trío sonata en sol menor
Lina Tur Bonet, violín barroco
Kenneth Weiss, clavecín
Patxi Montero, viola da gamba
Guillermina de Bayreuth
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Caterva Musica
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº5
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
12.00
Al Mediodía
Franz Liszt
“El valle de Obermann”, de Años de peregrinaje. Primer Año. Suiza
Lazar Berman, piano
Saverio Mercadante
Concierto en re menor para corno y orquesta
Hermann Baumann, corno
The Masterplayers / Richard Schumacher
Jacques Ibert
Trío para violín, viola y arpa
Kees Hüllsmann, violín
Marien van Staalen, viola
Ernestine Stoop, arpa
Oskar Nedbal
Scherzo-capricho, op.15
Orquesta Sinfónica de Carlsbad / Douglas Bostock
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Sergei Prokofiev
Sonata N°3 para piano en la menor, op.28 (1917)
Martha Argerich, piano
Zoltán Kodály
Los ancianos y Muchachas noruegas
Coro de la Radio Televisión de Hungría / Ferenc Sapszon
André Jolivet (1905-1974)
Controversia, para oboe y flauta (1968)
Peter Kirstein, oboe
Gesine Dreyer, arpa
Anna Thorvalsdóttir
Catamorfosis, para gran orquesta sinfónica (2020)
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania del Elba / Alan Gilbert
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850 – 1928)
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, "Nórdica"
Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors
Marianna Martines
Il primo amore
Nuria Rial, soprano
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu
Johannes Brahms
Variaciones para dos pianos sobre un tema de Haydn, op.56
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos
19.00
Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
Joseph Haydn
Trío Nº19 en Fa mayor, Hob.XV:6
Trío 1790
Johann Baptist Georg Neruda
Sinfonía "Friderico" para cuerdas
Ensamble Hofkapelle de Batzdorf
Gerónimo Giménez
Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (transcripción para trío de guitarras de José Ignacio López)
Trío Gótico
20.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de “Las bodas de Fígaro”, K.492
English Sinfonia / Charles Groves
John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
The Parley of Instruments / Roy Goodman
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
21.00
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en si menor, BWV 1014
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
Franz Liszt
Rapsodia española para piano, S.254
Murray Perahia, piano
Carl Nielsen
Serenata in vano
Sally Guenther, chelo
Torbjön Eide, contrabajo
Miembros del Quinteto de Vientos de Bergen
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en La Mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº11
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
22.00
Industria Nacional
Claudio Alsuyet (1957)
Alborada en el aire, para oboe, violín, viola y chelo
Andrés Spiller, oboe
Marta Roca, violín
Marcela Magin, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo
Jorge Maronna
Tres madrigales de Torcuato Tasso
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci
Richard Strauss
Burlesca en re menor para piano y orquesta
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992
Norma Lado
Azul profundo, para marimba
Ángel Frette, marimba
Agustín Bardi
Gallo ciego
Eduardo Falú
Canción del jangadero
Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”
23.00
Complemento musical
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy
Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano