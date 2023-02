Programación Viernes 3 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Felstman, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Colman

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Isata Kanneh-Mason, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

John Dowland

Awake Sweet Love Thou Art Returned, Thinkst thou then by thy fayning?, Can she excuse my wrongs with vertues cloake, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor;

Jakob Lindberg, laúd

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº1 en do menor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

07.00

Y la mañana va

Friedrich Kuhlau

“La montaña del duende”, obertura, op.100

Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00



André Jolivet

Serenata para quinteto de vientos con oboe principal

Quinteto de vientos de Bergen

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite orquestal Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

09.00



Franz Liszt

Vals mefisto Nº2 y Nº3

Leslie Howard, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelos

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

11.00

Música de Verano

Edvard Grieg

Suites Nº1 y Nº2 de Peer Gynt

Barbara Bonney, soprano

Marianne Eklöf, mezzosoprano

Coro de Cámara Pro Musica

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Maurice Ravel

Sonatina para piano

Bertrand Chamayou, piano

12.00

Johann David Heinichen

Obertura para cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Alberto Ginastera

Sonata para piano N°1, op.22

Alexander Panizza, piano

13.00

Actualidad Musical

Gina Enríquez Morán (Compositora y directora mexicana

nacida en 1954)

Arrecife (Poema Sinfónico)

Orquesta Sinfónica de Salta / Yeny Delgado

Registro en vivo realizado el 3 de marzo de 2022 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Salta, Argentina

Georg Friedrich Haendel

Obertura y llegada de la Reina de Solomon HWV 67

Christoph Willibald Gluck

“Plus j'observe ces lieux” de la ópera Armide

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Opera Real del Palacio de Versalles, Francia el 19 de octubre de

Christoph Willibald Gluck

“Venez, venez, Haine implacable” de la ópera Armide

Gaëlle Arquez et Aude Extremo, mezzo-sopranos

Choeur de chambre de Namur

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Opera Real del Palacio de Versalles, Francia el 19 de octubre de 2022

Georg Friedrich Haendel

“D’un sventurato amante… Pena tiranna” de Amadigi di Gaula

Paul Antoine Bénos-Djian, contra-ténor

“Ingrato Polinesso… Neghittosi “ de la ópera Ariodante

Caroline Jestaedt, soprano

“Io tremante… O voi dell’ Erebo “ de La Resurrezione

Laurent Naouri, bajo barítono

“Largo” del Concerto grosso en Si bémol Mayor N° 2

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

14.00

Christoph Willibald Gluck

Le ciel… De noirs pressentiments “ de la ópera Iphigénie en Tauride

Alexandre Duhamel, barítono

“Dieux protecteurs… Le calme…” de la ópera Iphigénie en Tauride

Florian Sempey, barítono

Choeur de chambre de Namur

Danzas de Don Juan ou Le Festin de Pierre

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Opera Real del Palacio de Versalles, Francia el 19 de octubre de 2022

Juan Pablo Jofré (compositor y bandoneonista argentino

nacido en 1983)

Concierto para Bandoneón, Clarinete y Orquesta

el compositor en bandoneón

Seunghee Lee, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrico Fagone

Joseph Bologne

Sinfonía N°2 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Detroit / Jader Bignamini

Orchestra Hall, Max A. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit,

15.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°2 en do menor, op.18

Ivan Rutkauskas, piano

Orquesta Estable del teatro Argentino / Carlos Alberto Vieu

Hall del teatro Argentino el 4 de diciembre de 2022

Charles Gounod

Canción de cuna

Olga Peretyatko, soprano

Semjon Skigin, piano

Lowel Liebermann (compositor estadounidense nacido en 1961)

Concierto para Piccolo y Orquesta, op.50

Horacio Massone piccolo (flautín)

Orquesta Filarmónica de Buenos aires / Pablo Boggiano

Auditorio de Belgrano 26 de abril de 2022

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Goebel de Berlín

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor, número de catálogo 130

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Jean Baptiste Lully

“Pasacaglia” de la ópera Acis y Galatea

Mireille Delunsch, soprano

Monique Simon, mezzosoprano

Coro y Ensamble Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

19.00

Frédéric Chopin

Preludios 1 al 6 de los 24 preludios para piano, op.28

Yulianna Avdeeva, piano

Ottorino Respighi

Poema otoñal

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Gioachino Rossini

“Partir, o ciel!” de la opera El viaje a Reims

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Academia de Música Antigua de Berlin / Bernhard Forck

20.00

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Jean-Pierre Rampal, flauta; Marielle Nordmann, arpa

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en mi menor, Wq 178, "Fandango"

Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Giacomo Puccini

Tres minués para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martfeld

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach

-Minuet para clave en Sol mayor, BWV 841

- Minuet para clave en sol menor, BWV 842

- Minuet para clave en Sol mayor, BWV 843

Olivier Baumont, clave

21.00

Josef Suk

Fantasía para violín y orquesta en sol menor, op.24

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Minué para piano en Re mayor, K.355

Mitsuko Uchida, piano

Anónimo

Sonata para viola da gamba y órgano en re menor

Philippe Pierlot, viola da gamba

Willem Jansen, órgano

Bedrich Smetana

- Polca de Luisa

- Polca de Dahlia

- De la vida estudiantil. Polca

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

22.00

Gioachino Rossini

“Pas de six”, del primer acto de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Sergei Prokofiev

Suite de la música de ballet Cenicienta (1944)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

23.00

Industria Nacional

Nicolás Segundo Gennero

En la tranquera

Mara Diniello, arpa

Randall Thompson

El reino pacifico

Música Quántica / Camilo Santostéfano

Marcos Franciosi (1973)

Las aguas. Doble concierto para órgano, percusión y orquesta

Diego Innocenzi, órgano

Bruno Lo Bianco, percusión

Orquesta Sinfónica Nacional / Santiago Santero

Grabación de la transmisión radial de concierto realizado en la Sala Sinfónica del CCK el 3 de noviembre de 2017