Programación Viernes 3 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon

Lady Iris B

Hanky Panky

Rotem Sivan

Blossom

Leny Andrade

This can’t be love

I’ve got you under my skin

Weekend

00.30

La Trasnoche Clásica

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor "Dumbarton Oaks"

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Louis Spohr

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Johannes Brahms

Trío en La mayor, op. post (atribuido a Brahms)

Trío Beaux Arts

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Clement Jannecquin

Or vien ça vien (transcripción para laúd de Bálint Bakfark)

Dániel Benkó, laúd

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

La Follia Salzburg

Erik Satie

Tres gymnopédies

Angela Brownridge, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla



Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra en Sol mayor, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin



07.00

Josef Rheinberger

Obertura sobre “Demetrius”, de Friedrich Schiller, op.110

Orquesta Estatal Brandenburgués de Frankfurt / Nikos Athinaös

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Ottorino Respighi

Suite Nº3 de las Arias y danzas antiguas para laúd (transcripción para orquesta)

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

08.00



Johannes Bernardus van Bree (violinista y compositor holandés, 1801-1857)

Cuarteto para cuerdas Nro.2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Anatol Liadov

Tres miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Domenico Scarlatti

“Tinte a note di sangue”, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

il Complesso Barocco / Alan Curtis

09.00



Jan Ladislav Dussek

Concierto para dos pianos y orquesta en Si bemol mayor, op.63

Dúo de pianos Praga

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Leos Svarovsky

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis



10.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Rutland Boughton (compositor inglés, 1878-1960)

Los juegos de Aylesbury

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Los Caminos del Barroco

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum, H.146

Gwendoline Blondeel, soprano

Cécile Achille, soprano

David Tricou, contratenor

Mathias Vidal, tenor

Geoffroy Buffière, barítono

La Chapelle Harmonique / Valentin Tournet

Johann Sebastian Bach

Cantata “Señor Dios, te alabamos”, BWV 16

Nico van der Meel, tenor

Sytse Buwalda, contratenor

Bas Ramselaar, bajo

Coro de Niños de Holanda

Bach Collegium de los Países Bajos / Pieter Jan Leusink

Johann Sebastian Bach

Aria “Mil desgracias”, de la cantata “Alaba al Señor, alma mía”, BWV 143

Nico van der Meel, tenor

Bach Collegium de los Países Bajos / Pieter Jan Leusink

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "La Metamorfosis de Actaeon en ciervo"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº1 en Fa mayor, op.15

Lyubov Bruk - Mark Taimanov, pianos

Franz Schubert

Trío para violín, viola y chelo en Si bemol mayor, D.471

The Israel Flute Ensemble

19.00

Léo Delibes

“Aria de las campanas” de la ópera Lakmé

Natalie Dessay, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Patrick Fournillier

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre “La ci darem la mano”, de Don Giovanni de Mozart, op.2

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Mathias Duplessy (compositor francés contemporáneo)

Cavalcade

Vera Danilina, guitarra

Gioachino Rossini

Sinfonia Scrita al Conventello en Re mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Jorge Martínez Zárate

Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza

Dúo D’Adamo-Bulgarelli

Antonio Russo

Segunda parte de La Pasión según San Juan

Armando Noguera, barítono

Lucas Debevc Mayer, bajo

Juan José Cura, tenor

Mariana Rewerski, mezzosoprano

Coro Polifónico Nacional

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Sinfónica Nacional / Antonio Ruso