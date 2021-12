Programación Viernes 3 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Ben Webster

Caravan

Taichi Minagawa Quartet

B’s waltz

I didn’t know

Deborah Winters

Lovers after all

Come sunday

01.30

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "Tempestad"

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Eugen D' Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

William Walton

“A las puertas del palacio del archimago” y “Llegando al palacio del orgullo”, escenas I y II del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta de cuerdas “I Fiamminghi” / Rudolf Werthen

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

John Lill, piano

Astor Piazzolla

Suite del ángel

Cuarteto Artemis

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Vincent Wallace (irlandés, 1812-1865)

Tres piezas para piano: El canto de los pájaros, Vals brillante y A orillas del mar.

Rosemary Tuck, piano

11.00

Bailando sobre el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto