Programación Viernes 29 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Charles McPherson

Here’s that rainy day

The viper

Kenny Burrell

I’m just a lucky so and so

Michelle Zangara

Never let me go

Meaning of the blues

I’m hip

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "Tempestad"

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (compositor ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

Alexander Glazunov

Introducción y Escena I de la suite del ballet “Lady Soubrette”

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Jacques Offenbach

Obertura de La Bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Friedrich Schwindl (violinista y compositor holandés, 1737 – 1786)

Sinfonía en Fa mayor, "Periódica"

Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea / Jörg Faerber

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.57

Mihail Pletnev, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa menor, op.80

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Richard Strauss

“Don Juan”, poema sinfónico sobre textos de Nikolaus Lenau, op.20

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto