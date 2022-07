Programación Viernes 29 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Hank Jones y Red Mitchell

I’ll remember April

Jackie McLean

I never knew

I hear a rhapsody

Roberta Gambarini

From this moment on

That old black magic

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130

Trío Chung

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra en Do mayor, op.30, Nº6, G.324 "La retirada de Madrid"

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Vals y Polonesa, de las Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

08.00



Kurt Weill

Tres canciones de Broadway: ”Mi barco”, “La casa solitaria” y “Nunca fuiste tu”

Jill Gómez, soprano

John Constable, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Verònica Kuijken, fortepiano

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

09.00



Anton Reicha

Cuarteto para flauta y trío de cuerdas en Do mayor, op.98, Nº2

Auréle Nicolet, flauta

Trío de cuerdas Mozart

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.-51

Roberto Aussel, guitarra

Albert Roussel

Primer acto del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta de la Suisee Romande / Kazuki Yamada

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta en si menor, op.89

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y clave en si menor, op.2, Nº2

Susanne Schaffert, flauta

Emanuela Marcante, clave

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece un nuevo concierto. Se escucharán La bendición de los anillos, de Aires de la pampa de Alberto Williams, el concierto para flauta y orquesta n° 1 de Mozart (con Amalia Pérez como solista) y la tercera sinfonía de Johannes Brahms.

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto