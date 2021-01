Programación Viernes 29 de Enero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Charles Mingus

Better get hit in your soul

Goodbye pork pie hat

Myriam Alter

Moving somewhere

Waking up

Ruby Moon

It’s best you met somebody else

I want a little sugar in my bowl

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, “La Tempestad”

Maria João Pires, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

George Gershwin

Summertime, de Porgy and Bess

I loves you, de Porgy and Bess

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke’s / André Previn

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor, G.482 (arreglo de Friedrich Grützmacher)

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Escena de ballet

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano, op.póstumo 137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº4 en La mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

César Franck

Preludio, coral y fuga. Orquestación de Gabriel Pierné

Real Orquesta Filarmónica de Flanders / Günter Neuhold

Carl Czerny

Obertura característica y Fantasía en fa menor, para piano a cuatro manos

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para clave, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Cámara del Festival de Echternach / Yoon Lee



Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Wilhelm Stenhammar (compositor sueco, 1871-1927)

Seis canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Stephen Goss (compositor y guitarrista galés, nacido en 1964)

“The Albeniz Concerto”, concierto para guitarra y orquesta sobre música para piano de Isaac Albéniz

Xuefei Yang, guitarra

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Eiji Oue

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº4 en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Re mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonía / Uwe Grodd

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

14.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Murray Perahia, piano

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Artifizii Musicali / Guy Delvauz, clave

Kurt Weill

September song

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

15.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país (Boris)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

