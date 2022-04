Programación Viernes 29 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dimitris Angelakis

Joe’s corner

Johnny the liar

Earl Hines

I surrender dear

Second balcony jump

Jonathan Bauer

Days of wine and roses

Just friends

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

François Couperin

Veni sponsa Christi (motete a Santa Susana)

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos; Jean-Paul Fouchécourt, contratenor; Jérôme Correas, bajo-barítono

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Benedetto Ferrari

Queste pungenti spine

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

07.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

The London Brass Virtuosi / David Honeyball

Piotr Ilych Chaikovsky

Pas de six del Acto I del ballet La bella durmiente, op.66a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en do menor

Liana Serbescu, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº7 en Mi bemol mayor, Ryom 65.

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Edward Elgar

Dos danzas para vientos

Ensamble Athena

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, K.521

Duo Crommelynck

Dietrich Buxtehude

“Las manos” y “Los pies”, dos cantatas del ciclo “Los miembros de Nuestro Señor Jesús”

Bárbara Schlick y Mónika Frimmer, sopranos

Michael Chance, alto

Christophe Pregardien, tenor

Peter Kooy, bajo

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman, órgano y dirección

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

09.00

Joseph Haydn

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Hob.1 Nº105

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

10.00

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Göbel de Berlín

Fernando Sor

Fantasía sobre una canción popular escocesa, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi mayor, op.18, Nº5

The Hanover Band / Anthony Halstead

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

