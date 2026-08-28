Programación viernes 28 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Don Cherry
When will the blues leave
The blessing
Gerry Beaudoin
God bless the child
Michael Feinstein
The best is yet to come
By myself
00.30
La Trasnoche Clásica
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos
Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Maurizio Pollini, piano
Cuarteto Italiano
Jean Sibelius
Las oceánides, op.73
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, “Sinfonía de la Reforma”
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Vincent D’Indy
Cuadros de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano
Benjamin Britten
Sonata para chelo y piano en Do mayor
Oystein Birkeland, chelo
Vebjorn Anvik, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Gioachino Rossini
Aragonese, de Péchés de vieillesse, Vol. XI: Miscellanea de musique vocale
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
James Levine, piano
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, Hob.XVIII:5
Philippe Entremont, piano
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Franz Schubert
Fantasía para violín y piano en Do mayor, op.159, D.934
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman
William Croft
Suite de Los gemelos rivales
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano
07.00
Y la mañana va
Max Bruch
Preludio del oratorio “Ulises”, op.41
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.2, Nº2
Trío Locatelli
John Ireland
Marcha épica
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Nicolai Miaskovsky
Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1
Murray McLachlan, piano
Johannes Brahms
Dos motetes para coro mixto a capella, op.74
Coro Corydon Singers / Matthew Best
Giulio Briccialdi
Quinteto de vientos en Re mayor, op.124
Quinteto de Vientos Avalon
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 15 y Nº16
Christian von Borres, flauta
Helmut Menzler, chelo
Christoph Keller, piano
Felix Mendelssohn
Sinfonía para cuerdas Nº9 en Do mayor
Haydn Philharmonia / Ezio Rojatti
John Field
Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3
John O’Conor, piano
Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
11.00
Los Caminos del Barroco
Jan Zelenka
Lamentación para el Sábado de Gloria
Sabine Kaipainen, mezzosoprano
Solistas Barrocos de Moscú
Antonio Vivaldi
Aria “Ven, ven, sígueme fielmente”, del oratorio “Judit triunfante”
Manuela Custer, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fasolis
Giuseppe Paganelli
Concierto para chalumeau, cuerdas y bajo continuo
Ensemble Mensa Sonora
Georg Philipp Telemann
Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y bajo continuo en re menor
Erich Hoeprich y Lisa Klewitt, chalumeaux
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Christoph Graupner
Concierto para chalumeau, fagot y violonchelo
Sergio Azzolini, fagot
Kristin Dom, violonchelo
Christian Leitherer, chalumeau
Ensemble Il Capriccio / Friedemann Wezel
12.00
Al Mediodía
Juan Crisóstomo de Arriaga
Obertura de Los esclavos felices
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Mozart Camargo Guarnieri
Sonata para viola y piano
James Przygocki, viola
Theresa Bogard, piano
Helena Munktell
Fuego en la noche de Walpurgis, op.24, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gavle / Tobias Ringborg
Franz Krommer
Cuarteto Nº1 en Do mayor para oboe y cuerdas
Lajos Lencses, oboe
Trío de Cuerdas Alemán
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música siglo XX yXXI)
Antón García Abril
Hemeroscopium (Concierto para orquesta)
Orquesta Sinfónica de Madrid / Enrique García Asencio
Lasse Thoressen
El descenso de las aguas luminosas, para trío
Trío Grieg
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00 — El Regreso
Bohuslav Martinů
Sinfonía Nº6, “Fantasías sinfónicas”
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y continuo en Sol mayor, op.41 Nº3
Le Petit Trianon
Friedrich Kuhlau
Sonatina para piano en La mayor, op.60, Nº2
Erik Fessel, piano
Christoph Willibald Gluck
“Pensa a serbarmi, o cara” y “Se il fulmine sospendi”, de la ópera Ezio
Bejun Mehta, contratenor
Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64
Ray Chen, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Daniel Harding
Joseph Haydn
Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1, Hob.III:1
Cuarteto Tátrai
20.00
Momentos Musicales
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041
Sigiswald Kuijken, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
Paul Dukas
El aprendiz de brujo
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin
Robert Schumann
Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47
Emanuel Ax, piano
Miembros del Cuarteto de Cleveland
Marc-Antoine Charpentier
Suite de “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488
Les Arts Florissants / William Christie
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky Nº1”
Cuarteto Bartók
Jean Sibelius
Finlandia, op.26
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
22.00
Industria Nacional
Carlos Guastavino
“Jeromita Linares”, para guitarra y cuarteto de cuerdas, N°6 de Las presencias
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Sonia Possetti
“Elemental”, para sexteto y orquesta
Sonia Possetti Sexteto
Orquesta Sinfónica Nacional / Hadrián Ávila Arzuza
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 28 de abril de 2019
Niccolò Paganini
Caprichos para violín solo, op.1, N°22 y 24
Tomás Cotik, violín
23.00
Complemento Musical
Bedřich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Maria João Pires, piano