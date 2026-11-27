00.00
Trasnoche Jazz
Kaisa’s Machine
Tykytys
Origin story
Phineas Newborn Jr
All the things you are
Miriam Netti
Our love is here to stay
Someone to watch over me
Save your love for me
00.30
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
George Frideric Handel
Rinaldo, HWV 7. "Cara sposa"
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone
Piotr Ilich Chaikovsky
El voyevoda, balada sinfónica op.78
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Claudio Arrau, piano
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Christian Poltéra, chelo;
Kathryn Scott, piano
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Hubert Parry
Sinfonía Nº3 en Do mayor "Sinfonía inglesa"
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Antonio Soler
Un ángel y el demonio
Ensamble Barroco Pigmalión / Jean-Michel Hasler
Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos
Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta, cuerdas y clave en sol menor, op.10, Nº2, R.439, op.10, Nº2, "La notte"
Andreas Blau, flauta;
Frank Maus, clave
Berliner Philharmoniker / Herbert Von Karajan
Aaron Copland
Variaciones para piano
David Allen Wehr, piano
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478
Bruno Giurana, piano
Trío Beaux Arts
Jean Sibelius
Sinfonía Nº6 en re menor, op.104
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor W I-22
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda
08.00
Y la mañana va
Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano
Emil Hartmann
Cuatro danzas folklóricas nórdicas, op.2
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Bo Holten
Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan
09.00
Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
José Buenagú (compositor y director español, 1935)
Sonata para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Joseph Haydn
Trío para barytón, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk,
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo
10.00
Jozef Wieniawski (compositor y director polaco, 1837-1912, hermano de Henryk Wieniawski)
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Alessandro Scarlatti
Sinfonía y aria “Solca il mar, scioglie le vele” de la serenata “La Gloria di Primavera”
Diana Moore, mezzosoprano
Orquesta Barroca Philharmonia / Nicholas McGegan
Heinrich Schütz
Dos madrigales: - Oh, primavera, SWV 1
-Ríe la primavera, SWV 7
Coro de Cámara de Dresde
Hans-Cristoph Rademann
Mogens Pedersøn
Madrigal Ecco la primavera
Musica Ficta / Bo Holten
Johann Caspar Ferdinand Fischer
Obertura suite en Do mayor Nº8 de 'Le Journal Du Printemps',
Orquesta Barroca L'Orfeo / Michi Gaigg
Carl Philipp Emanuel Bach
Cantata “La primavera”, Wq. 237
Rupert Charlesworth, tenor
Café Zimmermann
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor “La primavera”
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
12.00
Al Mediodía
Rued Langgaard
Flores de la montaña. Seis piezas para trío con piano
Miembros del Ensamble de Jutlandia
Federico el Grande
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Carl Philip Emanuel Bach / Harmut Henchen
James Legg
Suite para oboe y arpa
James Gorton, oboe
Gretchen Van Hoesen, arpa
Alexander Glazunov
Stenka Razin, op.13, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Mieczysław Weinberg
Cuarteto N°8 (1959)
Cuarteto Danel
Julián Orbón
Tres versiones sinfónicas (1953)
Orquesta Sinfónica Nacional “Simón Bolívar” de Venezuela / Eduardo Mata
Vladimir Godár
Magnificat, para voz femenina, coro mixto, cuerdas y arpa (2003)
Iva Bittová, voz
Coro del Conservatorio de Bratislava
Ensamble Solamente Naturali / Dušan Bill
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Christoph Pepusch (compositor alemán del Barroco)
Sinfonía de cámara en re menor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124
Jenö Jandó, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Antonin Dvorák
Selección de canciones
Judith Mok, soprano
Susanna Moncayo, mezzosoprano
Fernando Pérez, piano
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.567
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
John Baston (compositor inglés, 1708-1739)
Concierto para flauta dulce soprano y cuerdas en Do mayor
Andrés Spiller, flauta dulce
Camerata Bariloche
Francisco González (compositor colombiano en actividad)
Introducción y pasillo
Ensamble Confluencias
20.00
Momentos Musicales
Camille Saint-Saëns
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op. póstumo
Musica Camerata Montréal
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en do menor, RV 441
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72b
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
21.00
Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Vladimir Horowitz, piano
Jacques Ibert
Tres piezas breves para quinteto de vientos
Quinteto de Vientos de Bergen
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VIIh:1
Helmut Klóckl, flauta
Gerhard Vetter, oboe
Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür
Maurice Ravel
MI madre la oca
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi
22.00
Industria Nacional
Alberto Ginastera
Sinfonía elegíaca (1944)
Orquesta Sinfónica de Buenos Aires / Erich Kleiber
Toma radial directa de la transmisión del concierto realizado en el Teatro Colón, 9 de junio de 1946
Cecilia Pereyra
Grida (Grita) (versión para clarinete bajo y guitarra) (2016)
Griselda Giannini, clarinete bajo
Darío Barozzi, guitarra
Alexander Arutiunian
Concierto para trompeta y orquesta
Fernando Ciancio, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert
23.00
Complemento musical
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano