Programación viernes 27 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Rutland Boughton
Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"
Cuarteto Rasumovsky
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman
Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano
Alexandre Sylvain Petit
Gota de agua
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Melchior Franck
Pavana
Collegium Aureum
Dmitri Shostakovich
Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61
Wolfgang Plagge, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Nocturno, op.43, Nº2
Barbara Hendricks, soprano
Dalberto, piano
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
Zoltán Kocsis, piano
miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Fernando Sor
Variaciones sobre un tema escocés, op.40
Lex Eisenhardt, guitarra
Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts
Modest Mussorgsky
Una noche en el Monte Calvo (orquestación de Rimsky-Korsakov)
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en re menor, op.34
Nina Gade, piano
07.00
Y la mañana va
Emmanuel Chabrier
“España”, rapsodia para orquesta
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Johannes Brahms
Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a
Anna Korondi, soprano
Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner
Carl Michael Ziehrer
En la quietud de la noche, vals op.488
Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst
08.00
Charles Duvernoy
Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1
Italian Classical Consort
Frederic Chopin
Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39
Martha Argerich, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6
I Musici
09.00
Antonin Kraft
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4
Jean-Guihen Queyras, chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi
Charles Villiers Stanford
Serenata en Fa mayor, op.95
Ensamble Capricorn
10.00
Johanna Senfter
Variaciones para viola y piano, op.94
Roland Glassl, viola
Oliver Triendl, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
11.00
Los Caminos del Barroco
Giulio Caccini
Tres canciones:
- Dalla porta d'oriente
-Muove si dolce
- Torna, deh, torna
Marco Horvat, bajo
Éric Bellocq, laúd
Angélique Mauillon, arpa doble
Bruno Caillat, percusión
Johann Sebastian Bach
-Aria “Gran Señor y fuerte Rey”, del Oratorio de Navidad
Stephan Macleod, bajo
Orquesta de la Fundación Bach de Suiza / Rudolf Lutz
-Aria “Purifícate, corazón mío“, de la Pasión según Mateo, BWV 244
Benjamin Appl, barítono
Concerto Köln
George Frideric Handel
Arias para bajo del oratorio “El Mesías”
Robert Hale, bajo-barítono
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
Henry Purcell
Canción del frío y dúo de la Nereida y el dios Pan de la semi-ópera “Rey Arturo”
Stephen Varcoe, bajo
Jennifer Smith, soprano
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
12.00
Al Mediodía
Michael Haydn
Nocturno solemne en Mi bemol mayor
Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Johannes Goritzki
Gabriel Fauré
Balada para piano en fa sostenido mayor, op.19 (versión para piano solo)
Jean-Philippe Collard, piano
Alexander Arutiunián
Concierto para trompeta y orquesta
Maurice Murphy, ttrompeta
Consort of London / Robert Haydon Clark
Robert Nicholas Charles Bochsa
“Andante cantábile”, de la Gran sonata para clarinete y arpa, op.52
Luigi Magistrelli, clarinete
Elena Gorna, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Arnold Schoenberg
“Premoniciones”, de Cinco piezas para orquesta, op.16 , N°1(1909)
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Arnold Schoenberg
“El pasado”, de Cinco piezas para orquesta, op.16, N°2 (1909)
Orquesta Real del Concergebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para dos pianos, op.165b (1937)
Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos
Guéorgui Svirirov
Cae la nieve. Pequeña cantata para coro femenino y orquesta, con textos de Boris Pasternak (1965) (“Cae la nieve”, “Alma” y “Noche”)
Coro Femenino de la Escuela de Música Rimsky-Korsakov de San Petersburgo
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / (iúri) Yuri Serov
Greorg Svirirov (1915-1998)
“Introducción. (Rumba)”, de la música para la película El tiempo avanza (1967)
Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Mark Ermler
Gregory Sviridov
“Sopla, sopla el cuerno de la muerte”, “El canto otoñal del búho”, “Confía, confía, oh, existe la felicidad” y “Oh madre patria, la hora feliz y eterna”, del ciclo Rusia a la deriva
Dmitri Hvorostovsky, barítono
Mijail Arkadiev, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Christoph Willibald Gluck
Semiramis, ballet-pantomima
Orquesta Barroca Tafelmusik / Bruno Weill
Franciszek Lessel
Fantasía para piano en mi menor, op.13
Marcin Łukaszewski, piano
Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
19.00
Francesco Maria Veracini
Obertura Nº4 en Fa mayor
Accademia I Filarmonici / Alberto Martini
Clara Schumann
Trío con piano en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Joseph Haydn
Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
20.00
Momentos Musicales
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Truls Mörk, chelo
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos
Georges Bizet
Patria, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler
Joseph Haydn
Trío Londres para flauta, violín y chelo Nº2 en Sol mayor, Hob IV:2
Aurèle Nicolet - Christian Nicolet, flautas
Rocco Filippini, chelo
21.00
Jules Massenet
Suite del ballet El Cid
National Philarmonic Orchestra / Richard Bonynge
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Sol mayor, op.7, Nº1
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Aaron Copland
El salón México (transcripción para piano de Leonard Bernstein)
James Tocco, piano
Robert Schumann
Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131
Václav Snítil, violín
Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlavácek
22.00
Industria Nacional
Julián Aguirre
El nido ausente, Caminito, ¡Ea! y Cueca, canciones
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartemendía, piano
Igor Stravinsky
La consagración de la primavera. Cuadros de la Rusia pagana
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 16 de mayo de año 2013
23.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Ocho piezas para piano, op.76
Gerhard Oppitz, piano
William Byrd
Tristitia et Anxietas
Coro del New College de Oxford / Edward Higginbottom
Joseph Haydn
Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3, Hob.III:27
Cuarteto Tátrai