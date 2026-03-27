Programación viernes 27 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Rutland Boughton

Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"

Cuarteto Rasumovsky

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Alexandre Sylvain Petit

Gota de agua

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Melchior Franck

Pavana

Collegium Aureum

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61

Wolfgang Plagge, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Gabriel Fauré

El hada de la canción, op.27, Nº2

Nocturno, op.43, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Dalberto, piano

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

Zoltán Kocsis, piano

miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Lex Eisenhardt, guitarra

Johannes Brahms

Trío Nº3 en do menor, op.101

Trío Beaux Arts

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo (orquestación de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

07.00

Y la mañana va



Emmanuel Chabrier

“España”, rapsodia para orquesta

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer

En la quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst

08.00

Charles Duvernoy

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1

Italian Classical Consort

Frederic Chopin

Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39

Martha Argerich, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6

I Musici

09.00

Antonin Kraft

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi

Charles Villiers Stanford

Serenata en Fa mayor, op.95

Ensamble Capricorn

10.00

Johanna Senfter

Variaciones para viola y piano, op.94

Roland Glassl, viola

Oliver Triendl, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

11.00

Los Caminos del Barroco

Giulio Caccini

Tres canciones:

- Dalla porta d'oriente

-Muove si dolce

- Torna, deh, torna

Marco Horvat, bajo

Éric Bellocq, laúd

Angélique Mauillon, arpa doble

Bruno Caillat, percusión

Johann Sebastian Bach

-Aria “Gran Señor y fuerte Rey”, del Oratorio de Navidad

Stephan Macleod, bajo

Orquesta de la Fundación Bach de Suiza / Rudolf Lutz

-Aria “Purifícate, corazón mío“, de la Pasión según Mateo, BWV 244

Benjamin Appl, barítono

Concerto Köln

George Frideric Handel

Arias para bajo del oratorio “El Mesías”

Robert Hale, bajo-barítono

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Henry Purcell

Canción del frío y dúo de la Nereida y el dios Pan de la semi-ópera “Rey Arturo”

Stephen Varcoe, bajo

Jennifer Smith, soprano

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

12.00

Al Mediodía

Michael Haydn

Nocturno solemne en Mi bemol mayor

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Johannes Goritzki

Gabriel Fauré

Balada para piano en fa sostenido mayor, op.19 (versión para piano solo)

Jean-Philippe Collard, piano

Alexander Arutiunián

Concierto para trompeta y orquesta

Maurice Murphy, ttrompeta

Consort of London / Robert Haydon Clark

Robert Nicholas Charles Bochsa

“Andante cantábile”, de la Gran sonata para clarinete y arpa, op.52

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Gorna, arpa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Arnold Schoenberg

“Premoniciones”, de Cinco piezas para orquesta, op.16 , N°1(1909)

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Arnold Schoenberg

“El pasado”, de Cinco piezas para orquesta, op.16, N°2 (1909)

Orquesta Real del Concergebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos, op.165b (1937)

Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

Guéorgui Svirirov

Cae la nieve. Pequeña cantata para coro femenino y orquesta, con textos de Boris Pasternak (1965) (“Cae la nieve”, “Alma” y “Noche”)

Coro Femenino de la Escuela de Música Rimsky-Korsakov de San Petersburgo

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / (iúri) Yuri Serov

Greorg Svirirov (1915-1998)

“Introducción. (Rumba)”, de la música para la película El tiempo avanza (1967)

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Mark Ermler

Gregory Sviridov

“Sopla, sopla el cuerno de la muerte”, “El canto otoñal del búho”, “Confía, confía, oh, existe la felicidad” y “Oh madre patria, la hora feliz y eterna”, del ciclo Rusia a la deriva

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Mijail Arkadiev, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Christoph Willibald Gluck

Semiramis, ballet-pantomima

Orquesta Barroca Tafelmusik / Bruno Weill

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en mi menor, op.13

Marcin Łukaszewski, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

19.00

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº4 en Fa mayor

Accademia I Filarmonici / Alberto Martini

Clara Schumann

Trío con piano en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Joseph Haydn

Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8

Marie-Claire Alain, órgano

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00

Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

Georges Bizet

Patria, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Joseph Haydn

Trío Londres para flauta, violín y chelo Nº2 en Sol mayor, Hob IV:2

Aurèle Nicolet - Christian Nicolet, flautas

Rocco Filippini, chelo

21.00

Jules Massenet

Suite del ballet El Cid

National Philarmonic Orchestra / Richard Bonynge

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Sol mayor, op.7, Nº1

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Aaron Copland

El salón México (transcripción para piano de Leonard Bernstein)

James Tocco, piano

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlavácek

22.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

El nido ausente, Caminito, ¡Ea! y Cueca, canciones

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartemendía, piano

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera. Cuadros de la Rusia pagana

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 16 de mayo de año 2013

23.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Ocho piezas para piano, op.76

Gerhard Oppitz, piano

William Byrd

Tristitia et Anxietas

Coro del New College de Oxford / Edward Higginbottom

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3, Hob.III:27

Cuarteto Tátrai