Programación Viernes 27 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

McCoy Tyner Trio

Inception

There is no greater love

José Pérez Vargas

Mentiras verdaderas

Ann Hampton Callaway

This is a very special day

The glory of love

I don’t know enough about you

00.30

La Trasnoche Clásica

Cesar Franck

Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, M.46

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Rafael Frühbeck de Burgos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº19 en do menor, op.17, Nº4, Hob.III:28

Cuarteto Tátrai

Frédéric Chopin

Selección de Preludios para piano

Martha Argerich, piano

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Vladimir Ashkenazy, piano

Concertgebouwn Orchestra / Bernard Haitink

Christoph Graupner (compositor del barroco alemán, 1683-1760)

Suite para tres clarinetes Nº1

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, clarinetes

Matthias Weckmann

Cuatro variaciones para clavicordio sobre la canción "La mirada encantadora"

Gisela Gumz, clavicordio

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Via Nova

Franz Schubert

Fantasía en Do mayor, D.760, “El caminante”

Yevgeny Kissin, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe y orquesta en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Astor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Victor Villadangos, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Siete minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz

Suite española para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

07.00



Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Joaquín Turina

Cuarteto con piano en la menor, op.67

Ensamble Nash

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra (guitarrista argentino)

George Frideric Handel

Concerto a due cori Nº3 en Fa mayor, Catálogo 334

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)

Concertino para oboe, clarinete y cuerdas

Laurent Decker, oboe

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi

“La scusa”, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

10.00

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Eva Knardahl, piano

Granville Bantock

Preludio de “La canción de las canciones”

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Giuseppe Tartini

Sonata en sol menor para violín y bajo continuo, “Didone abbandonata”

Rodolfo Richter, violín

Susanne Heinrich, viola da gamba

Silas Standage, clavecín

Antonio Vivaldi

Motete “Salve Regina”

Andreas Scholl, contratenor

Orquesta Australiana Brandemburgo / Paul Dyer

Francesco Antonio Bonporti

Aria cromatica e variata N°1 en la menor

Ensemble Arava

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

El canto del cisne, D. 957

Dietrich Fischer Dieskau, barítono

Gerald Moore, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Heitor Villa-Lobos

Sexteto místico, op.17 (1917)

Ensamble Sexteto Místico

Witold Lutosławski

Cadenas II. Diálogo para violín y orquesta (1985)

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC / Witold Lutosławski

Pēteris Plakidis (1947-2017)

Canción de verano, El espíritu del bosque y En cálido polvo del desierto, para coro mixto a capella

Coro de la Radio de Letonia / Sigvards Klava

Nenad Firšt

Senderos (2011)

Orquesta Filarmónica de Eslovenia / Ivan Repušić

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Samuel Coleridge Taylor (compositor británico, 1875-1912)

Cuatro valses característicos, op. 22

Orquesta de la Radio-Televisión Española / Adrian Leaper

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y orquesta en Fa mayor

Per Brochmann, flauta

Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

19.00

Gioachino Rossini

Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La Mayor, op.13

Isabelle Faust, violín

Florent Boffard, piano

Andreas Lidl (compositor austríaco, 1740-1789)

Divertimento para baryton, viola y chelo Nº3 en Sol mayor

Maddalena del Gobbo, baryton

Robert Bauerstatter, viola

David Pennetzdorfer, chelo

Aaron Copland

Danzón cubano

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, “Antar”

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Alexander Alyabiev

Trío en la menor

Trío Borodin

21.00

Música Nocturna

Michelangelo Falvetti (1642-1692)

El diluvio universal

Fernando Guimarães, tenor (Noé)

Mariana Flores, soprano (Rad)

Matteo Bellotto, bajo (Dios)

Evelyn Ramírez, contralto (La Justicia Divina)

Fabián Schofrin, contratenor (La Muerte)

Magali Arnault, soprano (El Agua)

Caroline Weynants, soprano (La Naturaleza Humana)

ThibautLenaerts, tenor (El Fuego)

Benoît Giaux, bajo (La Tierra)

Coro de Cámara de Namur

Ensamble Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

22.15



Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Ray Chen, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Daniel Harding

Federico Moreno Torroba

Aires de La Mancha

David Russell, guitarra

23.00

Industria Nacional

Hipólito Gutiérrez

Unamuniana. Obertura

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en ocasión del estreno en el Teatro Colón, Buenos Aires, en 1966

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.35

Miguel Ángel Scebba, piano

José Alberto Kaplán

Quinteto para metales

Quinteto Brasil