Programación Viernes 27 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor, S.171
Vladimir Horowitz, piano
Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave
Alberto Ginastera
Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano
Heitor Villa-Lobos
Choros Nº6 para orquesta
Orquesta Sinfónica de San Pablo / John Neschling
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Edward Elgar
Cinco intermezzi para quinteto de vientos
Ensamble Athenas
Gabriel Fauré
Claro de Luna, op.46, Nº2
Mandolina, op.58, Nº1
Barbara Hendricks, soprano;
Michel Dalberto, piano
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 995
Gergely Sárközy, laúd
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº4 en Fa sostenido mayor, op.30
Emil Gilels, piano
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Antonio Vivaldi
Sonata para flauta y continuo en sol menor, R.58
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Demanga, chelo
Christiane Jacottet, clave
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Jan Baptist Verrijt
Currite pastores
Katelijne Van Leathem y Anne Mertens, sopranos
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Luigi Boccherini
Cuarteto en Sol mayor, op.44, Nº4, G.223 , "La tiranna"
Ensemble 415
Felix Mendelssohn
O Haupt voll Blut und Wunden
Markus Butter, barítono;
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
Coro Accentus
Heinrich Franz von Biber
Partita VI de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund
George Gershwin
I got Rhythm, variaciones para piano y orquesta (transcripción para 2 pianos de Gershwin)
Katia y Marielle Labèque, dùo de pianos
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
07.00
Y la mañana va
Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)
08.00
Franz Liszt
Marcha festiva para el centenario de Goethe
Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh
John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano
Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
09.00
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Benjamin Britten
Sonata para chelo y piano en Do mayor
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
10.00
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano
Isaac Albéniz
Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz
11.00
Música de Verano
Paul Dukas
La Péri
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
François Couperin
Cuarto concierto real para dos claves en mi menor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, dúo de claves
Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6
Alfredo Corral, piano
Franz Krommer (compositor austríaco, 1759-1831)
Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
12.00
Zoltán Kodály
Cuatro madrigales italianos
Györ Girl's Choir / Miklós Szabó
Wilhelm Friedemann Bach (segundo hijo de J.S. Bach, 1710-1784)
Suite para clave en sol menor, FK 24
Christophe Rousset, clave
Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, D.112
Cuarteto Hantzschk
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32
Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano
Franz Danzi
Sonata para corno y piano en Mi bemol mayor, op.28
Michael Thompson, corno
Philip Fowke, piano
Cécile Chaminade
Danza criolla para piano, op.94
Eric Parkin, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse
19.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 3, Nº1
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Gaetano Donizetti
“Voglio dire, lo stupendo elisir” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, "De los bolos"
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano
Fernando Sor
Estudio para guitarra en Si mayor, op.29, Nº1
Frank Bungarten, guitarra
20.00
Música de Verano
Costanzo Festa
Super flumina Babylonis (Junto a las aguas de Babilonia), motete a cinco voces
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
François Couperin
“La imperial”, Suite N°3, de Las Naciones:
Musica ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Evgeny Kissin, piano
Dimitri Shostakovich
Sinfonía N°10 en mi menor, op.93
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Robert Schumann
Liederkreis, op.39. Ciclo de canciones sobre poemas de Joseph von Eichendorff
Olaf Bär, barítono
Geoffrrey Parsons, piano
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Sylvie Bodorová
Balada gitana, para guitarra
María Isabel Siewers, guitarra
23.00
Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
François Couperin
Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor "La Steinquerquel"
Ensamble Rebel
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti