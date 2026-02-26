PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

26/02/2026

Programación Viernes 27 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor, S.171
Vladimir Horowitz, piano

Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave

Alberto Ginastera
Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano

Heitor Villa-Lobos
Choros Nº6 para orquesta
Orquesta Sinfónica de San Pablo / John Neschling

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo

Edward Elgar
Cinco intermezzi para quinteto de vientos
Ensamble Athenas

Gabriel Fauré
Claro de Luna, op.46, Nº2
Mandolina, op.58, Nº1
Barbara Hendricks, soprano;
Michel Dalberto, piano

Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 995
Gergely Sárközy, laúd

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº4 en Fa sostenido mayor, op.30
Emil Gilels, piano

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi
Sonata para flauta y continuo en sol menor, R.58
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Demanga, chelo
Christiane Jacottet, clave

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jan Baptist Verrijt
Currite pastores
Katelijne Van Leathem y Anne Mertens, sopranos
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Luigi Boccherini
Cuarteto en Sol mayor, op.44, Nº4, G.223 , "La tiranna"
Ensemble 415

Felix Mendelssohn
O Haupt voll Blut und Wunden
Markus Butter, barítono;
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
Coro Accentus

Heinrich Franz von Biber
Partita VI de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

George Gershwin
I got Rhythm, variaciones para piano y orquesta (transcripción para 2 pianos de Gershwin)
Katia y Marielle Labèque, dùo de pianos

Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

07.00
Y la mañana va

Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)

08.00

Franz Liszt
Marcha festiva para el centenario de Goethe
Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano

Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

09.00

Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Benjamin Britten
Sonata para chelo y piano en Do mayor
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano

10.00

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano

Isaac Albéniz
Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00
Música de Verano

Paul Dukas
La Péri
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

François Couperin
Cuarto concierto real para dos claves en mi menor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, dúo de claves

Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6
Alfredo Corral, piano

Franz Krommer (compositor austríaco, 1759-1831)
Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

12.00

Zoltán Kodály
Cuatro madrigales italianos
Györ Girl's Choir / Miklós Szabó

Wilhelm Friedemann Bach (segundo hijo de J.S. Bach, 1710-1784)
Suite para clave en sol menor, FK 24
Christophe Rousset, clave

Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, D.112
Cuarteto Hantzschk

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32
Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Franz Danzi
Sonata para corno y piano en Mi bemol mayor, op.28
Michael Thompson, corno
Philip Fowke, piano

Cécile Chaminade
Danza criolla para piano, op.94
Eric Parkin, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse

19.00

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 3, Nº1
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Gaetano Donizetti
“Voglio dire, lo stupendo elisir” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, "De los bolos"
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano

Fernando Sor
Estudio para guitarra en Si mayor, op.29, Nº1
Frank Bungarten, guitarra

20.00
Música de Verano

Costanzo Festa
Super flumina Babylonis (Junto a las aguas de Babilonia), motete a cinco voces
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

François Couperin
“La imperial”, Suite N°3, de Las Naciones:
Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Evgeny Kissin, piano

Dimitri Shostakovich
Sinfonía N°10 en mi menor, op.93
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Robert Schumann
Liederkreis, op.39. Ciclo de canciones sobre poemas de Joseph von Eichendorff
Olaf Bär, barítono
Geoffrrey Parsons, piano

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Sylvie Bodorová
Balada gitana, para guitarra
María Isabel Siewers, guitarra

23.00

Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Couperin
Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor "La Steinquerquel"
Ensamble Rebel

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti