Programación Viernes 26 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Alan Pasqua
Push pull
Boogie shuttle stop
Marbin
The freeman massacre
Sarah Collyer
Dumb things
Beautiful love
Waiting for you
00.30
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"
Maria João Pires, piano
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
Luigi Boccherini
Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, G.514
Cantilena / Adrian Shepherd
Nicola Porpora
Ahora que una nube ingrata, S.81
Iestyn Davies, contratenor
Arcangelo / Jonathan Cohen
Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Claudio Monteverdi
Confitebor tibi Domine
Les Arts Florissants / William Christie
Piotr Ilich Chaikovsky
Souvenir de Florencia, sexteto para cuerdas en re menor, op.70 (versión en orquesta de cuerdas)
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9
Alfred Brendel, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en fa sostenido menor, op.2, Nº9
Simon Standage y Micaela Comberti, violines;
Anthony Pleeth, chelo;
Nigel North, tiorba;
Trevor Pinnock, clave
Georges Bizet
Sinfonía Roma
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Joaquín Turina
Fandanguillo
Ernesto Bitetti, guitarra
Georg Philipp Telemann
Suite para trompeta y orquesta en Re mayor
Wolfgang Basch, trompeta
Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann
Melchor de Torres y Portugal
Un juguetico de fuego
Montserrat Figueras, soprano
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum
Manuel de Falla
Mazurca para piano en do menor
Miguel Baselga, piano
06.00
Y la mañana va
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera La italiana en Argel
Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner
Richard Strauss
Burleske para piano y orquesta en re menor
Marc-André Hamelin, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov
Marcel Grandjany
Fantasía para arpa
Yolanda Kondonassis, arpa
Richard Wagner
Preludio al Acto I de “Los maestros cantores de Nuremberg
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Dominique Merlet, piano
07.00
Alexander von Zemlinsky
Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”
Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht
George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13
György Pauk, violín
Mária Frank, chelo
János Sebestyén, clave
Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor
Leslie Howard, piano
08.00
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2
Cuarteto Meios
Bohuslav Martinu
Tres madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe
David Campbell, clarinete
Graham Sheen, fagot
Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Anton Rubinstein
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41
Han Chen, piano
10.00
Ernst Krenek
Potpourri, op.54
Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”
László Szendrey-Karper, guitarra
János Sebestyén, clave
Ede Banda, chelo
Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)
Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57
Thea King, clarinete
Cuarteto de cuerdas Britten
11.00
Los Caminos del Barroco
Michael Praetorius
Seis danzas de Terpsícore
Collegium Terpsichore / Fritz Neumeyer
Johann Mattheson
Suite de la ópera “Enrique IV, rey de Castilla y León”
Orquesta Barroca Elbípolis de Hamburgo / Jürgen Gross
Joachim Quantz
Concierto para dos flautas, cuerdas y bajo continuo en sol menor, QV (catálogo Quantz) 6:8a
Claire Guimond y Alexa Raine-Wright, flautas
Orquesta Barroca Arion
Jean-Baptiste-Lully
Ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”
Ensemble Les Siècles / François-Xavier Roth
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº9 en re menor, op.125
Anna Tomowa, soprano;
Agnes Baltsa, contralto;
Peter Schreier, tenor;
José van Dam, barítono;
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Coro del Singverein de Viena
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Leo Smit (1900-1943)
Schemselnihar, ballet para orquesta (1929)
Orquesta Filarmónica de los Países Bajos / Ed Spanjaard
Anton Webern
Variaciones para piano, op.27 (1936)
Maurizio Polini, piano
Kaija Saariaho
Canciones de Leino (2007) (versión orquestal)
Anu Komsi, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Celia Torrá
Rapsodia entrerriana (1931)
Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Celia Torrá
Héctor Della Costa
La cadenza. Cuarteto con piano (2002)
Grace Medina, violín
Claudio Medina, viola
Enrique Nozzi, chelo
Agustina Herrera, piano
Osvaldo Golijov
Azul, para cello y orquesta (2006)
Yo-Yo Ma
Orquesta Sinfónica de Chicago / Gustavo Dudamel