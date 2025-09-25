PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

25/09/2025

Programación Viernes 26 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Alan Pasqua
Push pull
Boogie shuttle stop

Marbin
The freeman massacre

Sarah Collyer
Dumb things
Beautiful love
Waiting for you

00.30
La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano

François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"
Maria João Pires, piano

Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg

Luigi Boccherini
Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, G.514
Cantilena / Adrian Shepherd

Nicola Porpora
Ahora que una nube ingrata, S.81
Iestyn Davies, contratenor
Arcangelo / Jonathan Cohen

Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano

Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Claudio Monteverdi
Confitebor tibi Domine
Les Arts Florissants / William Christie

Piotr Ilich Chaikovsky
Souvenir de Florencia, sexteto para cuerdas en re menor, op.70 (versión en orquesta de cuerdas)
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9
Alfred Brendel, piano

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en fa sostenido menor, op.2, Nº9
Simon Standage y Micaela Comberti, violines;
Anthony Pleeth, chelo;
Nigel North, tiorba;
Trevor Pinnock, clave

Georges Bizet
Sinfonía Roma
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Joaquín Turina
Fandanguillo
Ernesto Bitetti, guitarra

Georg Philipp Telemann
Suite para trompeta y orquesta en Re mayor
Wolfgang Basch, trompeta
Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

Melchor de Torres y Portugal
Un juguetico de fuego
Montserrat Figueras, soprano
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum

Manuel de Falla
Mazurca para piano en do menor
Miguel Baselga, piano

06.00
Y la mañana va

Gioachino Rossini
Obertura de la ópera La italiana en Argel
Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss
Burleske para piano y orquesta en re menor
Marc-André Hamelin, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany
Fantasía para arpa
Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner
Preludio al Acto I de “Los maestros cantores de Nuremberg
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Dominique Merlet, piano

07.00

Alexander von Zemlinsky
Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”
Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht

George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13
György Pauk, violín
Mária Frank, chelo
János Sebestyén, clave

Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor
Leslie Howard, piano

08.00

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2
Cuarteto Meios

Bohuslav Martinu
Tres madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe
David Campbell, clarinete
Graham Sheen, fagot

Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Anton Rubinstein
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41
Han Chen, piano

10.00

Ernst Krenek
Potpourri, op.54
Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Francesco Geminiani
Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”
László Szendrey-Karper, guitarra
János Sebestyén, clave
Ede Banda, chelo

Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)
Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57
Thea King, clarinete
Cuarteto de cuerdas Britten

11.00
Los Caminos del Barroco

Michael Praetorius
Seis danzas de Terpsícore
Collegium Terpsichore / Fritz Neumeyer

Johann Mattheson
Suite de la ópera “Enrique IV, rey de Castilla y León”
Orquesta Barroca Elbípolis de Hamburgo / Jürgen Gross

Joachim Quantz
Concierto para dos flautas, cuerdas y bajo continuo en sol menor, QV (catálogo Quantz) 6:8a
Claire Guimond y Alexa Raine-Wright, flautas
Orquesta Barroca Arion

Jean-Baptiste-Lully
Ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”
Ensemble Les Siècles / François-Xavier Roth

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº9 en re menor, op.125
Anna Tomowa, soprano;
Agnes Baltsa, contralto;
Peter Schreier, tenor;
José van Dam, barítono;
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Coro del Singverein de Viena

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Leo Smit (1900-1943)
Schemselnihar, ballet para orquesta (1929)
Orquesta Filarmónica de los Países Bajos / Ed Spanjaard

Anton Webern
Variaciones para piano, op.27 (1936)
Maurizio Polini, piano

Kaija Saariaho
Canciones de Leino (2007) (versión orquestal)
Anu Komsi, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional

Celia Torrá
Rapsodia entrerriana (1931)
Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Celia Torrá

Héctor Della Costa
La cadenza. Cuarteto con piano (2002)
Grace Medina, violín
Claudio Medina, viola
Enrique Nozzi, chelo
Agustina Herrera, piano

Osvaldo Golijov
Azul, para cello y orquesta (2006)
Yo-Yo Ma
Orquesta Sinfónica de Chicago / Gustavo Dudamel