Programación Viernes 26 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bill Coleman

Bill, Budd and Butter

Colemanology

Andy Narell

Kalinda

Christian McBride

Consider me gone

It’s your thing

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49

Ensamble Raphael

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “El día de cumpleaños”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Tres preludios para piano, op.23: Nº 1 a 3

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Johannes Brahms

Cuarteto en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, N°2

Murray McLachlan, piano

Edouard Lalo

Obertura de la ópera El Rey de Ys

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto