Programación Viernes 26 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Charlie Mariano

The shout

Pretty little Nieda

Javier García

This is for Zawinul

Los Andes roots

Rick Braun

It’s love

Say it

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

3.30

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Ernesto Nazareth

Epônina, vals

Polly Ferman, piano

Claude Debussy

Iberia

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Georges Bizet

Tres bocetos musicales

Setrak, piano

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

William Lawes

Suite para dos laúdes (transcripción para dos guitarras)

Néstor Guestrin y Menecha Casano, guitarras

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín en sol menor, op.27, Nº1

Lydia Mordkovitch, violín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Suite Nº2 op.55 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Cuatro estudios, op.10: Nros.3, 4, 5 y 12

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

Isaac Albeniz

“El Corpus en Sevilla”, del primer cuaderno de Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

Franz Schubert

Dos impromptus, op.90: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 Sol bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Fa mayor, basado en la Sonata para cuerdas Nº5 Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wilhelm Stenhammar

Sonata para violín y piano en la menor, op.19

Baiba Skride, violín

Lauma Skride, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

“Deja de sonreir” y “Atardecer ámbar”, 2 canciones del ciclo Canciones del ocaso, para mezzosoprano, barítono, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Alexander Melnikov, piano

Cuarteto Jerusalem

11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

18.00

20.00

22.00

23.00

