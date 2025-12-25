Programación Viernes 26 de Diciembre

00.00
Programación especial de música
06.00
Y la mañana va
Johann Strauss (hijo)
Vals del tesoro, op.418
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Edvard Grieg
En otoño, obertura de concierto, op.11
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
07.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe
08.00
Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
09.00
Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Trío-sonata en Sol mayor, BWV 1038
Jan De Winne, flauta
Isabella Bison, violín
Vittorio Ghielmi, viola da gamba
Lorenzo Ghiel, clavecín
Johann Sebastian Bach
Cantata del café, BWV 211
Klaus Mertens, bajo
Anne Grimm, soprano
Lothar Odinus, tenor
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Johann Sebastian Bach
Anne Katharina Schreiber y Gottfried von der Goltz, violín
Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Chhristian Zacarias
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Hans-Joachim Koellreuter
Música 1941, para piano
Beatriz Román, piano
Florence Price
Sinfonía Nº4 (1952)
Orquesta de Filadelfia / Yannicl Nézet-Séguin
Jóhann Jóhansson (1969-2018)
“Respira el aire de la noche”, de la Misa drone, para ocho voces, cuarteto de cuerdas y sonidos electrónicos
The Theatre of Voices / Paul Hillier
American Contemporary Music Ensambke
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Louis Nicolas Clérambault (compositor francés del Barroco)
La muerte de Hércules
Nicolas Rivenq, barítono
Les Arts Florissants / William Christie
Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº9 para instrumentos de viento en Si bemol mayor, K.240
Miembros del Holliger Wind Ensemble
Johann Strauss (hijo)
Cantos de amor, vals op.114
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
19.00
Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Murray Perahia, piano
Henry Purcell
El nudo gordiano desatado, Z.597
The Parley of Instruments / Peter Holman
Mel Bonis (compositora francesa, 1858-1937)
Suite en trío para violín, saxo soprano y piano
Trío Empreinte
20.00
La Gran Aldea (Polonia)
Franciszek Lessel
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.14
Viviana Sofronitsky, piano
Conjunto de Instrumentos Antiguos de la Ópera de Cámara de Varsovia / Tadeusz Karolak
Wojciech Kilar
Krzesany, fantasía sobre temas populares montañeses
Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca / Antoni Wit
Alexandre Tansman (1896-1987)
Pieza en modo antiguo
Alain Prévost, guitarra
21.00
Industria Nacional
Héctor Panizza
Cuarteto en do menor
Cuarteto Petrus
Johannes Brahms
Canciones gitanas, op.103
Coro Universitario del Comahue / Gabriel Costanza
Ricardo Osete, piano
Marcelo Rodríguez (1975)
Aquam pedibus meis (Agua para mis pies)
Edgardo Vizioli, contrabajo
22.00
Complemento musical