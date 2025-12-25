PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

25/12/2025

Programación Viernes 26 de Diciembre

00.00
Programación especial de música

06.00
Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)
Vals del tesoro, op.418
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

Edvard Grieg
En otoño, obertura de concierto, op.11
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

07.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00

Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

09.00

Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano

Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach
Trío-sonata en Sol mayor, BWV 1038
Jan De Winne, flauta
Isabella Bison, violín
Vittorio Ghielmi, viola da gamba
Lorenzo Ghiel, clavecín

Johann Sebastian Bach
Cantata del café, BWV 211
Klaus Mertens, bajo
Anne Grimm, soprano
Lothar Odinus, tenor
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Johann Sebastian Bach
Anne Katharina Schreiber y Gottfried von der Goltz, violín
Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

12.00
El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Chhristian Zacarias

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Hans-Joachim Koellreuter
Música 1941, para piano
Beatriz Román, piano

Florence Price
Sinfonía Nº4 (1952)
Orquesta de Filadelfia / Yannicl Nézet-Séguin

Jóhann Jóhansson (1969-2018)
“Respira el aire de la noche”, de la Misa drone, para ocho voces, cuarteto de cuerdas y sonidos electrónicos
The Theatre of Voices / Paul Hillier
American Contemporary Music Ensambke

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés del Barroco)
La muerte de Hércules
Nicolas Rivenq, barítono
Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº9 para instrumentos de viento en Si bemol mayor, K.240
Miembros del Holliger Wind Ensemble

Johann Strauss (hijo)
Cantos de amor, vals op.114
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

19.00

Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Murray Perahia, piano

Henry Purcell
El nudo gordiano desatado, Z.597
The Parley of Instruments / Peter Holman

Mel Bonis (compositora francesa, 1858-1937)
Suite en trío para violín, saxo soprano y piano
Trío Empreinte

20.00
La Gran Aldea (Polonia)

Franciszek Lessel
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.14
Viviana Sofronitsky, piano
Conjunto de Instrumentos Antiguos de la Ópera de Cámara de Varsovia / Tadeusz Karolak

Wojciech Kilar
Krzesany, fantasía sobre temas populares montañeses
Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca / Antoni Wit

Alexandre Tansman (1896-1987)
Pieza en modo antiguo
Alain Prévost, guitarra

21.00
Industria Nacional

Héctor Panizza
Cuarteto en do menor
Cuarteto Petrus

Johannes Brahms
Canciones gitanas, op.103
Coro Universitario del Comahue / Gabriel Costanza
Ricardo Osete, piano

Marcelo Rodríguez (1975)
Aquam pedibus meis (Agua para mis pies)
Edgardo Vizioli, contrabajo

22.00
Complemento musical