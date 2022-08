Programación Viernes 26 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bert Rosengren Octet

Summertime

I loves you, Porgy

Flying Island

The whole family would like this

Emily McEwan

Time after time

End of a love affair

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín;

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Bohuslav Martinu

Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117

Cuarteto Martinu

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

07.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

“The May Queen”, obertura, op.39

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843-1922)

En la quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00



Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock

Philip Glass

El Cañon, episodio dramático para orquesta

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

09.00



Malcolm Arnold

Sinfonía Nº25 op.74

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birminghan / Malcolm Arnold

Johann Kaspar Mertz

Flores de la patria húngara, op.1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Robert Schumann

Adagio y alegro para corno y piano, op.70

Richard Watkins, corno

Julius Drake, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Paul Hindemith

“1922”, suite para piano op.26

Hans Petermandl, piano

Francesco Salieri

“La tempesta di mare”, sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con un repertorio integrado por la Elegía de Manolo Juárez, Videbimus lumen de Pablo Ortiz (estreno) y el Poema de Iguazú de Alberto Williams, la Orquesta Sinfónica Nacional actúa bajo la batuta de María Laura Muñiz y con el Trío Luminar–Marcela Magin en viola, Patricia Da Dalt en flauta y Lucrecia Jancsa en arpa– como solistas.

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto