Programación Viernes 25 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie

Woodyn’ you

My heart belongs to daddy

Havana Swing

Alors voilá

Djangology

Nancy King

The night has a thousand eyes

Waltz for Debby

Moonray

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

06.00

Y la mañana va

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Benjamin Britten

“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

07.00



Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra



08.00



Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider



10.00



Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00

Los Caminos del Barroco

Antoine Forqueray

Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor

Sigisward Kuijken, viola da gamba

Wieland Kuijken, viola da gamba

Gustav Leonhardt, clavecín

Jean-Baptiste Barrière

Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro

Bruno Cocset, chelo

Les Basses Réunies / Bruno Cocset

Lodovico Giustini da Pistoia

Sonata N°1 para pianoforte en sol menor

Andrea Coen, pianoforte

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Georges Antheil

Una sinfonía de jazz, para tres pianos y orquesta (versión original de 1925)

Orquesta Philharmonia del Estado de la Región del Rin y Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Pierre Boulez

Primer ciclo de El martillo sin dueño, para mezzosoprano y seis instrumentos (1955)

Hilary Summers, mezzosoprano

Ensamble Intercontemporàneo / Pierre Boulez

Krzysztof Penderecki

Sinfonía N°6, “Poemas chinos”, sobre poemas chinos en adaptación al alemán de Hans Bethge (2017)

Stephan Glanz, barítono

Orquesta de Cámara Filarmónica Polaca de Sopot / Wojciech Rajski

Joanna Kravchenko, erhu

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gioachino Rossini

"Se Inclinassi A Prender Moglie" y "Se Inclinassi A Prender Moglie" de la ópera La italiana en Argel

Vivica Genoux, soprano

Juan Diego Florez, tenor

Nicola Ulivieri, bajo

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Seong-Jin Cho, piano

Friedrich Witt

Sinfonía en Do mayor, "Jena"

London Mozart Players / Matthias Bamert

19.00

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Biagio Marini

Canzona

Ensmable London Brass / Phlip Pickett

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Sigismond Thalberg

Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Orquesta Sinfónica de Westfalia / Richard Kapp

Ernest Bloch

Sonata para violín y piano Nº2, “Poema místico”

Sibylle Tschopp, violín

Isabel Tschopp, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Virtù Maragno

Sonata para piano N°2 (1957)

Lilia Salsano, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Non più andrai”, de Le Nozze fi Figaro

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta / Oliver Grangean

Grabado en vivo en Venezuela en septiembre de 1996

Giuseppe Verdi

“Franco son io”, de Giovanna d’Arco

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta del Teatro Argentino de La Plata / Roberto Luvini

Grabado en vivo en mayo de 1998

Gaetano Donizetti

Dúo del acto primero de Lucrezia Borgia

Adelaida Negri, soprano

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta / Susana Frangi

Grabado en vivo en el Teatro Avenida, Buenos Aires, en marzo de 2000

Registros documentales

Mariano Etkin

Resplandores sombras (1986)

Orquesta Sinfónica de Basilea / Bernhard Wulff