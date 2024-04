Programación Viernes 26 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Melomatic Orchestra

Aladdin

Hypochondriac

John Scofield’s Hudson

Lay lady lay

Irene Atman

The very thought of you

The nearness of you

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio y rondó para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y chelo en do menor, K.617

Bruno Hoffmann, armónica de cristal;

Karl-Heinz Ulrich, flauta;

Helmut Hucke, oboe;

Ernst Nippes, viola;

Hans Plumacher, chelo

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Carl Michael Ziehrer

En la íntima quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Amy Beach

Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45

Alan Feinberg, piano

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº2, H.295

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Alexandre Tharaud, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Fanny Mendelssohn Hensel

Nachtreigen (Ronda nocturna) para coro mixto a ocho voces

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

John Frandsen

Crepúsculo para dos guitarras

Dúo de Guitarras de Escandinavia

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral para orquesta

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Ocho valses para dos pianos, op.9

Dúo Tal & Groethuysen

Georg Philipp Telemann

Suite para dos trompetas y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch y Albert Oesterle, trompetas

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

07.00

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Myer Fredman

Jean Sibelius

Malinconia, op.20

Torleif Thedéen, chelo

Folke Gräsbeck, piano

Marianna Martines (compositora austríaca, 1744-1812)

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave y dirección

Orquesta La Floridiana

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.76, Nº5, “Largo”

Cuarteto Haydn de Londres

08.00



Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano

09.00

Alice Mary Smith (compositora inglesa, 1839-1884)

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, RyomV425 (original para mandolina)

László Szendrey-Karperm guitarra

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Müza Rubackyte, piano

10.00

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelsons

Johan Kvandal

“Música nocturna”, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonín Reichenauer

Concierto para oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor

Sergio Azzolini, fagot

Xenia Löffler, oboe

Collegium 1704 / Václav Luks

Jan Zach

Sinfonía Nº2 en La mayor

Capella Sancta Caecilia / Ivan Zenaty.

Jan Dismas Zelenka

Miserere en do menor, ZWV 57

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Tuma

Sinfonia a quattro

Concerto Italiano / Rinaldo Alеssаndrini

Franz Brixi

Obertura del oratorio “Judas Iscariote”

Musica Bohemica / Jaroslav Krček

12.00

El Clásico del Mediodía

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Samuel Barber

Adagio para cuerdas. Arreglo del segundo movimiento del cuarteto de cuerdas, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Ernest Krenek

Fragmentos de la ópera Jonny spiielt auf, con libreto del compositor (1927)

Heinz Kruse, tenor

Alessandra Marc y Marita Posselt, sopranos

Krister St. Hill y Michael Kraus, barítonos

Otros cantantes

Coro de la Ópera de Leipzig

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Lothar Zagrosek

Pierre Boulez

Tercera parte del Primer Libro de Estructuras para dos piano (1952)

Alfons Kontarsky y Aloys Kontarsky, piano

György Ligeti

Melodien (Melodías) (1971)

Ensamble Schönberg / Reinbert de Lew

Arturo Márquez (1950)

Danzón N°8 (2004)

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Béla Kovács, clarinete

Géza Németh, viola

Ferenc Rados, piano

Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta nº2 en re menor, op.23

Van Cliburn, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Walter Hendl

Giuseppe Verdi

“Questa o quella” y "La donna è mobile" de la ópera Rigoletto

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

19.00

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.50, Nº6

Le Petit Trianon

Aaron Copland

El salón México (versión dos pianos)

Marcelo Bratke, piano

Marcela Roggeri, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº55 en Mi bemol mayor, "El maestro de escuela"

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Antonin Dvorák

Rondó para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)

Cuarteto Melos

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, chelo

Conceto Köln

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Guillermo “Guillo” Espel

Concierto para trompeta y orquesta sinfónica

Fernando Ciancio, trompeta

O rquesta Sinfónica Nacional / Gerardo Edelstein

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional del CCK, el 9 de agosto de 2023

Dietrich Buxtehude

Toccata y fuga en Fa mayor, BuxWV 157

Antonio Valente

Lo Ballo del’Intorchia (Baile de la antorcha)

Louis Daquin

Villancico extranjero

Rafael Ferreyra, órgano

Alex Nante

Música nocturna, para arpa solista, flauta, dos clarinetes, trompeta, trombón, vibráfono, dos chelos y contrabajo (2016)

Alina Traine, arpa

Ensamble Instrumental / Santiago Santero