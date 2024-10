Programación Viernes 25 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Woody Shaw

The dragon

John Ferrara

I’m knocked out

The eyes have it

Joan Garrido

They can’t take that away from me

Isn’t she lovely

I’ve got you under my skin

00.30

La Trasnoche Clásica

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

George Frideric Handel

Suite para clave en mi menor, HWV 438

Trevor Pinnock, clave

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, G.514

Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Dezsö Ránki, piano

Cuarteto Bartók

Aram Jachaturián

Masquerade suite. Mov.I: Vals (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Marin Marais

Suite para viola y continuo Nº4 en la menor

Eva Heinitz, viola da gamba

Ernst Victor Wolff, clave

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"

Gidon Kremer, violín;

Giedré Dirvanauskaité, chelo;

Daniil, Trifonov, piano

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

06.00

Y la mañana va

Paul Lincke (compositor alemán que vivió entre 1866 y 1946)

Obertura para una celebración publica

Orquesta Estatal de Brandeburgo / Ernst Theis

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín y dirección

Orquesta Europa Galante

Franz Liszt

Gran fantasía sobre motivos de Soirées musicales, catálogo Searle 422, Nº1

Leslie Howard, piano

Richard Strauss

Preludio de la ópera Capricho, op.83 (Arreglo para orquesta de cuerdas de Esa-Pekka Salonen)

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen



07.00

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy

Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll



08.00

Georg Frideric Handel

Tres arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici



10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky



Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Do mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Concierto brandemburgués Nº1 en Fa mayor

Luis Otavio Santos, violín piccolo

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Adam Drese

Sonata a 6 en Do mayor

Capella Jenensis

Johann Sebastian Bach

Aria "Sumérgete, corazón", de la Pasión según San Juan

Sunhae Im, soprano

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Georg Philipp Telemann

Concierto para corno da caccia, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, TWV 51

Ensemble Cordia / Stefano Veggetti

Georg Philipp Telemann

Concierto en La mayor para 2 oboes d'amore, cuerdas y bajo continuo, TWV 52

Martin Stadler y Luise Baumgartl, oboe d'amore

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales (1930)

Orquesta Sinfónica de Boston / William Steinberg

Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Cinco poemas de Safo

Julie Muffat, soprano

Ensamble InterContemporain / Hans Zender

Colin Matthews (1947)

Punto de inflexión

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Markus Stenz

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Julián Aguirre

Primer cuaderno de los Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Giovanni Benedetto Platti

Concierto con chelo obligado en Re mayor

Sebastian Hess, chelo

Academia de Música Antigua de Berlín

19.00

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la los Países del Loira / John Axelrod

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Darius Milhaud

Kentuckiana, op.287

Stephen Coombs y Artur Pizzarro, dúo de pianos

Enrique Granados

Intermezzo de Goyescas

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frühbeck de Burgos

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Radames Gnattali

Cuarteto para cuerdas Nº1 (1939)

Cuarteto Radames Gnattali

Isaias Savio (1900-1977)

Batucada

Gerald Garcia, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional