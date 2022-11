Programación Viernes 25 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bill Mobley Sextet

49th street

Panon impressions

Maurice Vander

Dixieland

Girl talk

Peter Grant

The best is yet to come

All the way

I saw her standing there

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frank Bridge

Hay un sauce que crece a las orillas de un arroyo

Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Daniil Trifonov, piano

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Ariel Ramírez

La tristecita, zamba

Juan Falú

Chacarera ututa

Juan Falú, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín;

Jorge Bolet, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de la ópera "El cazador furtivo"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Anton Piacentino Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº46 en Do mayor, K.96

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº2, op.17

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Michael Tippett

Sonata para piano Nº3

Peter Donohue, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

09.00

Claudio Monteverdi

“il Combattimento di Tancredo e Clorinda”, madrigal

Andrew King, tenor

Emma Kirkby, soprano

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Astor Piazzolla

Le grand tango

Jan Vogler, chelo

Vanessa Pérez, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Anne-Sophie Mutter, violín

National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

10.00

Carlos Baguer (compositor y organista español, 1768-1808)

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto