Programación Viernes 25 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon Quartet

King Neptune

Ábe Rábade

Gotas de vapor

Tristano complex

June Christy

It’s a most unusual day

When Sunny gets blue

Give me the simple life

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frederick Delius

Brigg Fair: Una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº55 en Re mayor, op.71, Nº2, Hob.III:70

Cuarteto Tátrai

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jan Wanski

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera El campesino

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº4) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Atila, marcha húngara

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Girolamo Frescobaldi

Toccata y fuga en la menor (transcripción para piano de Ottorino Respighi)

Sandro Ivo Bartoli, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo N°2 en La mayor

Michael Brüssing, baritón

Andras Bolkyi, viola

Maria Andrasfalvy-Brüssing, chelo

Richard Wagner

Preludio de “Los maestros cantores de Nürenberg”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto