Programación Viernes 24 de Septiembre

Después del Concierto (Martín Wullich)

Trasnoche Jazz

Thelonious Monk Orchestra

Thelonious

Friday the 13th.

Klaus Doldinger

Had to have

Jessi Teich

Carnival

Diggin’ a ditch

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49

Ensamble Raphael

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Y la mañana va

Carl Nielsen

Marcha de Cupido y el poeta, op.54

Orquesta Sinfónica de Jutlandia / Herbert Von Karajan

Alexander Scriabin

Tres valses para piano: op.1, op.38 y op.póstumo

Daniel Levy, piano

Piotr Illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich



Jan Dismas Zelenka (compositor barroco checo, 1679-1745)

Sonata N°2 en sol menor, para dos oboes, fagot y bajo continuo

Miembros del Concentus Musicus de Viena

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, “Antar”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Isaac Albéniz

Sonata para piano N°3

Albert Guinovart, piano

Capel Bond

Concertino para dos violines, viola, chelo y clave Nº5 en sol menor

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, op.20

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº3 en Re mayor, Hob.7, Nº3

Dale Clevanger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Howard Ferguson (compositor inglés, 1908-1999)

Partita para dos pianos, op.5b

Howard Shelley y Hilary Macnamara, pianos

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

Artista de Moda

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

Transmisiones de Orquestas de todo el País

En Frasco Chico (Norberto Lara)

Después del Concierto