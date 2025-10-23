Programación Viernes 24 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Eddie Williams
Barracudas
Couples only
Grant Gordy
Espionage
Liz Terrell
People make the world go round
Don’t get around much anymore
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10
Cuarteto Borodin.
Edvard Grieg
Piezas Líricas, libro 1º op.12
Eva Knardahl, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511
Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Enescu
Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14
Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas
Pavel Tornea, oboe
Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes
Constantin Illiuta, oboe
Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes
Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Gustav Mahler
Canciones del caminante
Kirsten Flagstad, soprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Igor Oistrakh, violín
Natalia Zertsalova, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Claudio Arrau, piano
Jacques Offenbach
Obertura de Orfeo en los infiernos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ástor Piazzolla
Tango suite
Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª
Pinchas Zuckerman, violín;
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
06.00
Y la mañana va
Anton Arensky
Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16
Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky
Leopold Mozart
Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor
Wynton Marsalis, trompeta
National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano
Antonin Dvorak
Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor
Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati
07.00
Arnold Bax
El jardín de Fand, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Friedrich Kuhlau
Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1
Erik Fessel, piano
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"
Ensamble Rebel
Wojciech Dankowski
Sinfonía en Re mayor
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz
08.00
Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)
Concierto para violín y orquesta
Ilya Grubert, violín
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.13 en La mayor, Deutsch 664
Stephen Hough, piano
Peter Warlock
Una antigua canción
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox
09.00
Alexander Borodin
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor
Cuarteto de Cleveland
Edouard Lalo
Sonata para chelo y piano en la menor
Maria Kliegel, chelo
Bernd Glemzer, piano
10.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº14 en La mayor, Hoboken 1, Nro.14
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
Bohuslav Martinú
Mariposas y pájaros del Paraíso
Giorgio Koukl, piano
Carl Nielsen
Concierto para flauta y orquesta
Toke Lund Christiansen, flauta
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt
11.00
Los Caminos del Barroco
François Couperin
Tercera Lección de tinieblas para dos voces
Elizabeth Watts y Lucy Crowe, sopranos
La Nuova Musica / David Bates
Marc-Antoine Charpentier
Primera lección de tinieblas
Agnès Mellon, soprano
Gérard Lesne, contratenor
Jacques Bona, barítono
Ian Honeyman, tenor
Il Seminario Musicale
Jean-Baptiste Gouffet
Segunda lección de tinieblas del Jueves Santo y responso
Coro Capella Gregoriale
12.00
El Clásico del Mediodía
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara Orpheus
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.43 (Libro Nº3)
Leif Ove Andsnes, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Kurt Weil
El nuevo Orfeo, op.15, cantata para soprano, violín y orquesta (1926)
Carol Farley, soprano
Michael Guttman, violín
Orquesta Filarmónica de Renania / José Serebier
Vicent Asencio (1908-1979)
Suite mística, para guitarra (“Getsemaní”, “Dipsô” y “Pentecostés”) (1971)
Yorgos Arguiriadis, guitarra
Jennifer Higdon
Concierto para oboe y orquesta (2005)
James Buttton, oboe
Orquesta Sinfónica de Nashville / Giancarlo Guerrero
Kala Ramnath (compositora y violinista india, 1967)
Aalap y Tarana, para violín y piano (2012)
Hilary Hahn, violín
Cory Smythe, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse
19.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 3, Nº1
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Gaetano Donizetti
"Voglio dire” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, "De los bolos"
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano
20.00
La Gran Aldea (Estados Unidos)
William Grant Still
Sinfonía Nº1, “Afroamericana”
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Charles Ives
Selección de canciones
Michael Cavalieri, barítono
Ian Howell, contratenor
Ryan MacPherson, tenor
Douglas Dickson, piano
Solistas de vientos
Quincy Porter
Cuarteto para cuerdas Nº3
The Chester String Quartet
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional