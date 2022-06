Programación Viernes 24 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Christoph Grab

Cuerpo

Chucho Valdés

Amanecer

Mambo influenciado

Sarah Vaughan

The best is yet to come

Witchcraft

One mint julep

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Franz Liszt

Hamlet, poema sinfónico Nº10, S.104

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

07.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Intermezzo y Segundo cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en La mayor, op.81

Danielle Laval, piano

08.00

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Bohuslav Martinú

Estudios y polkas para piano, volumen 1

Giorgio Koukl, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

Claude Monteux, flauta

Osian Ellis arpa

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

10.00

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto