Programación Viernes 24 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Orrin Evans and The Captain Black Big Band
The scythe
Chet Baker
Crystal bells
Estate
Mario Biondi
Blue skies
In the sun
My girl
00.30
La Trasnoche Clásica
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici
Sergei Rachmaninov
Sinfonía Nº3 en la menor, op.44
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano;
Stephen Kovacevich, piano
Isaac Albéniz
Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Ludwig van Beethoven
Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO 37
Peter-Lukas Graf, flauta;
Klaus Thunemann, fagot;
Bruno Canino, piano
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor, op.102
Danny Driver, piano
07.00
Y la mañana va
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)
08.00
Frederic Chopin
Diez preludios para piano, op.28: Nros.15 a 24
Rafal Blechacz, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
09.00
Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
10.00
Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir Kozhukhar
Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Edmund Rubbra
Improvisaciones sobre piezas para virginal de Giles Farnaby, op.50
Sinfonietta de Bournemouth / Hans-Hubert Schönzeler
11.00
Los Caminos del Barroco
Mélchior Borchgrevinck
Pavana y gallarda
Danish Consort / Jakob Lindberg
John Dowland
Dos canciones del Segundo libro de canciones o aires:
-Corren mis lágrimas
-Ahora cesan mis ojos inquietos
Martyn Hill, tenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Heinrich Schütz
Madrigal “Oh, las grandes maravillas” , SWV 278
Capella de la Torre / Katharina Bäuml
Heinrich Schütz
Dios se levanta, SWV 356, del segundo libro de las Sinfonías Sacras
La Chapelle Rhénane / Benoît Haller
Mogens Pedersøn
-Le pedimos al Espíritu Santo (Nu Bede Vi Den Helligånd)
-Alabaré al Señor (Jeg Vil Mig Herren Love)
-Oh, Señor, Padre bondadoso (Kyrie Gud Fader)
Ars Nova
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Bartolomeo Campagnoli
Cuarteto Nº2 en Do mayor para flauta y cuerdas
Gabriele Formenti, flauta
Maurizio Sxhiavo, violín
Mauro Righini, viola
Antonio Pappetti, chelo
Charles Koechlin
Tres poemas, op 18, de El libro de la selva (“Canción de cuna de la foca”, “Canto nocturno en la selva” y “Canción del Kala Nag”)
Iris Vermillion, mezzosoprano
Johan Botha, tenor
Ralf Lukas, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / David Zinman
Franz Liszt
Fuegos fatuos, para piano
Yevgeni Kissin, piano
Franz Liszt
Consolación Nº3, para piano
Muray Perahia, piano
Franz Liszt
Vals olvidado Nº4, para piano
Leif Ove Andsnes, piano
Samuel Coleridge Taylor
Idilio, para orquesta
Orquesta de Minnesota / Thomas Søndergård
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Gian Francesco Malipiero
Cuarteto N°4 (1934)
Cuarteto de Arcos de Venecia
Benjammin Britten
Nocturno, op.60, para tenor y orquesta (1958)
Ian Bostridge, tenor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle
Paweł Mykietyn (1971)
Perpetum stabile, para cuarteto con piano (2019)
Igor Torbicki, piano
Roman Niczyparuk, violín
Emilia Miechowicz, viola
Jan Lewandowski, chelo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata en trío en Si bemol mayor
Cuarteto Purcell
19.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Alessandro Scarlatti
Dixit Dominus
Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos
Catherine Denley, contralto
Ashley Stafford, contratenor
Stephen Varcoe, bajo
The English Concert / Trevor Pinnock
Blas Galindo
Sones de mariachi
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin S.480
Claudio Arrau, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, R.455
Alfredo Bernardini, oboe
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
Robert Schumann
Obertura “Manfredo”, op.115
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031
Marcel Larrieu, flauta
Wieland Kuijken, clave
21.00
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto Lindsay
Giuseppe Verdi
Stabat Mater
Coro Monteverdi
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº37 en Mi mayor, Hob.XVI:22
Liubov Timofeieva, piano
22.00
Industria Nacional
Johannes Brahms
Sinfonía N°3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional / Ezequiel Silberstein
Elsa Calcagno
Sonata para chelo y piano
Fernando Gentlle, chelo
Laura Brunetti, piano
23.00
Complemento musical
Edvard Grieg
En otoño, op.11. Obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano