PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/07/2026

Programación Viernes 24 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Orrin Evans and The Captain Black Big Band
The scythe

Chet Baker
Crystal bells
Estate

Mario Biondi
Blue skies
In the sun
My girl

00.30
La Trasnoche Clásica

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano

Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici

Sergei Rachmaninov
Sinfonía Nº3 en la menor, op.44
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano;
Stephen Kovacevich, piano

Isaac Albéniz
Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven
Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO 37
Peter-Lukas Graf, flauta;
Klaus Thunemann, fagot;
Bruno Canino, piano

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor, op.102
Danny Driver, piano

07.00
Y la mañana va

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)

08.00

Frederic Chopin
Diez preludios para piano, op.28: Nros.15 a 24
Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir Kozhukhar

Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete

Edmund Rubbra
Improvisaciones sobre piezas para virginal de Giles Farnaby, op.50
Sinfonietta de Bournemouth / Hans-Hubert Schönzeler

11.00
Los Caminos del Barroco

Mélchior Borchgrevinck
Pavana y gallarda
Danish Consort / Jakob Lindberg

John Dowland
Dos canciones del Segundo libro de canciones o aires:
-Corren mis lágrimas
-Ahora cesan mis ojos inquietos
Martyn Hill, tenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Heinrich Schütz
Madrigal “Oh, las grandes maravillas” , SWV 278
Capella de la Torre / Katharina Bäuml

Heinrich Schütz
Dios se levanta, SWV 356, del segundo libro de las Sinfonías Sacras
La Chapelle Rhénane / Benoît Haller

Mogens Pedersøn
-Le pedimos al Espíritu Santo (Nu Bede Vi Den Helligånd)
-Alabaré al Señor (Jeg Vil Mig Herren Love)
-Oh, Señor, Padre bondadoso (Kyrie Gud Fader)
Ars Nova

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00
Al Mediodía

Bartolomeo Campagnoli
Cuarteto Nº2 en Do mayor para flauta y cuerdas
Gabriele Formenti, flauta
Maurizio Sxhiavo, violín
Mauro Righini, viola
Antonio Pappetti, chelo

Charles Koechlin
Tres poemas, op 18, de El libro de la selva (“Canción de cuna de la foca”, “Canto nocturno en la selva” y “Canción del Kala Nag”)
Iris Vermillion, mezzosoprano
Johan Botha, tenor
Ralf Lukas, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / David Zinman

Franz Liszt
Fuegos fatuos, para piano
Yevgeni Kissin, piano

Franz Liszt
Consolación Nº3, para piano
Muray Perahia, piano

Franz Liszt
Vals olvidado Nº4, para piano
Leif Ove Andsnes, piano

Samuel Coleridge Taylor
Idilio, para orquesta
Orquesta de Minnesota / Thomas Søndergård

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Gian Francesco Malipiero
Cuarteto N°4 (1934)
Cuarteto de Arcos de Venecia

Benjammin Britten
Nocturno, op.60, para tenor y orquesta (1958)
Ian Bostridge, tenor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Paweł Mykietyn (1971)
Perpetum stabile, para cuarteto con piano (2019)
Igor Torbicki, piano
Roman Niczyparuk, violín
Emilia Miechowicz, viola
Jan Lewandowski, chelo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata en trío en Si bemol mayor
Cuarteto Purcell

19.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti
Dixit Dominus
Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos
Catherine Denley, contralto
Ashley Stafford, contratenor
Stephen Varcoe, bajo
The English Concert / Trevor Pinnock

Blas Galindo
Sones de mariachi
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin S.480
Claudio Arrau, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, R.455
Alfredo Bernardini, oboe
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

Robert Schumann
Obertura “Manfredo”, op.115
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031
Marcel Larrieu, flauta
Wieland Kuijken, clave

21.00

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto Lindsay

Giuseppe Verdi
Stabat Mater
Coro Monteverdi
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº37 en Mi mayor, Hob.XVI:22
Liubov Timofeieva, piano

22.00
Industria Nacional

Johannes Brahms
Sinfonía N°3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional / Ezequiel Silberstein

Elsa Calcagno
Sonata para chelo y piano
Fernando Gentlle, chelo
Laura Brunetti, piano

23.00
Complemento musical

Edvard Grieg
En otoño, op.11. Obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin

Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano