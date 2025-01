Programación Viernes 24 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Dopo notte"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº49 en si menor, op.64, Nº2, Hob.III:68

Cuarteto Tátrai

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Peter Donohoe, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Lili Boulanger

Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano;

Harmut Höll, piano

Jean-Féry Rebel

Los elementos. Suite del ballet

Academy of Ancient Muisic / Christopher Hogwood

William Byrd

O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen

Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en la menor, K.3

Sonata para clave en Mi mayor, K.380

Sonata para clave en Sol mayor, K.431

Alexandre Tharaud, piano

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

André Caplet

Cuento fantástico para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento La máscara de la muerte roja de Poe

Vanessa McKeand, arpa;

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

François Couperin

Octavo concierto para oboe y bajo continuo

Le goût réunis / Ensamble Couperin

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº7 en Sol mayor, G.480

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Vladimir Horowitz, piano

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

06.00

Y la mañana va

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613

Ingrid Haebler, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.5, Nº1

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

Carl Stamitz

Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4

London Mozart Players / Matthias Bamert



07.00

Rudolf Moser (compositor y pedagogo suizo, 1892-1960)

Obertura para un concierto de iglesia, op.41

Sinfonietta de Riga / Philippe Bach

Johann Sebastian Bach

Cantabile, ma un poco adagio, BWV 1019

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano

Eva Knardahl, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49

Patrick Gallois, flauta y dirección

Sinfonía Finlandia



08.00



Max Bruch

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.9

Cuarteto de cuerdas de Mannheim

Ida Presti (guitarrista y compositora francesa, 1924-1967)

España, para dúo de guitarras

Olivier Chassain y Stein-Erik Olsen, guitarras

Giuseppe Verdi

Himno de las naciones, cantata, con textos de Arrigo Boito

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

09.00



Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)

Sinfonía de los colores (sus movimientos: púrpura, rojo, azul y verde)

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox

Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)

Sonata para piano Nº5, op.58

Stefan Irmer, piano



10.00

Leopold Kozeluch

Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor

Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos

Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky

Marin Marais

Suite en mi menor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble “A los Pies del Rey” (Aux Pieds du Roy)

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

Música de Verano

Franz Joseph Haydn

Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Concierto dos trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV537

The English Concert / Trevor Pinnock

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera “El gallo de oro”

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

12.00

Alessandro Scarlatti

Toccata, Fuga, Allegro, Minuetto y Presto en mi menor

Alexander Wemann, clavecín

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, (Helm) H.435

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Académica de Potsdam / Trevor Pinnock

Thomas Tallis

Spem in alium, motete (arreglo para cuarteto de cuerdas)

Cuarteto Kronos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº 41, K. 551, “Júpiter”

Orquesta de Cámara de Europa / Georg Solti

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Leos Janácek

Sobre un camino cubierto de hierba, JW 8/17. Libro Nº1

Jet Röling, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, sopran

Ileana Cotrubaş, mezzosoprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

19.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Antonin Dvorák

Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152

Cuarteto Hagen

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra y Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

Michael Haydn

Sinfonía Nº25 en Sol mayor

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

20.00

François Couperin

Tercera lección de Tinieblas para dos sopranos y continuo

Sandrine Piau y Véronique Gens, sopranos;

Emmanuel Balsa, viola da gamba;

Christophe Rousset, órgano

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Murray Perahia, Piano

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

21.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano

Alice Mary Smith

Andante para clarinete y orquesta

Angela Malsbury, clarinete

London Mozart Players / Howard Shelley

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

22.00

Alberto Ginastera

Obertura para el Fausto criollo

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Hugo Wolf

Plegaria, Nuevo amor, A un viejo retrato y El niño Jesús dormido, con texto de Eduard Möricke

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernarf Haitink

23.00

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, N°1

Cuarteto Noûs

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Sinfónica de Bergen / Dimitri Kitaenko

Carl Friefrich Graun

Arias de las óperas Coriolano y Armida

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko